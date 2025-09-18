Сборные Казахстана и США в парном матче определили полуфиналиста КБДК
Пегула и Таунсенд одолели Рыбакину и Путинцеву в решаюем поединке противостояния
Женская сборная США по теннису пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025, который проходит на кортах китайского города Шэньчжэнь.
В четвертьфинальном матчевом противостоянии американки добыли непростую победу над представительницами Казахстана с общим счетом 2:1.
Вначале Эмма Наварро в трех сетах одолела Юлию Путинцеву, отыграв два матчбола на тай-брейке решающей партии. Затем Елена Рыбакина обыграла седьмую ракетку мира Джессику Пегулу и перевела противостояние в парный поединок.
В парном матче сыграли тандемы Рыбакина / Путинцева и Пегула / Тейлор Таунсенд. Американские теннисистки в двух сетах сломили сопротивление соперниц и вывели свою сборную в 1/2 финала КБДК.
В полуфинале командного турнира США сыграет либо против Великобритании, либо против Японии.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Казахстан – США – 1:2
- Юлия Путинцева – Эмма Наварро – 5:7, 6:2, 6:7 (6:8)
- Елена Рыбакина – Джессика Пегула – 6:4, 6:1
- Елена Рыбакина / Юлия Путинцева – Джессика Пегула / Тейлор Таунсенд – 2:6, 6:7 (1:7)
