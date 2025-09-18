Сборные Казахстана и США в парном матче определили полуфиналиста КБДК

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
18 сентября 2025, 11:40 | Обновлено 18 сентября 2025, 12:08
Пегула и Таунсенд одолели Рыбакину и Путинцеву в решаюем поединке противостояния

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Линдсей Дэвенпорт

Женская сборная США по теннису пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025, который проходит на кортах китайского города Шэньчжэнь.

В четвертьфинальном матчевом противостоянии американки добыли непростую победу над представительницами Казахстана с общим счетом 2:1.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Эмма Наварро в трех сетах одолела Юлию Путинцеву, отыграв два матчбола на тай-брейке решающей партии. Затем Елена Рыбакина обыграла седьмую ракетку мира Джессику Пегулу и перевела противостояние в парный поединок.

В парном матче сыграли тандемы Рыбакина / Путинцева и Пегула / Тейлор Таунсенд. Американские теннисистки в двух сетах сломили сопротивление соперниц и вывели свою сборную в 1/2 финала КБДК.

В полуфинале командного турнира США сыграет либо против Великобритании, либо против Японии.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Казахстан – США – 1:2

  • Юлия Путинцева – Эмма Наварро – 5:7, 6:2, 6:7 (6:8)
  • Елена Рыбакина – Джессика Пегула – 6:4, 6:1
  • Елена Рыбакина / Юлия Путинцева – Джессика Пегула / Тейлор Таунсенд – 2:6, 6:7 (1:7)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sashamar
Телепень казахський тренер. Дві одиночниці, хоч які сильні, не означають пару. Проти Таунсенд (ну й що, що найкраща парниця світу) треба було випускати найсильнішу свою парницю Даніліну. Хоч з Рибою, хоч з Юлькою могли зачепитися.
Андрій Заліщук
Йолипали, оце казашки видали, в 2 сеті парної гри вели 4-1 і віддали матч
