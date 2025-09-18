Сборные Казахстана и США в парном матче определили полуфиналиста КБДК

Женская сборная США по теннису пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025, который проходит на кортах китайского города Шэньчжэнь.

В четвертьфинальном матчевом противостоянии американки добыли непростую победу над представительницами Казахстана с общим счетом 2:1.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Эмма Наварро в трех сетах одолела Юлию Путинцеву, отыграв два матчбола на тай-брейке решающей партии. Затем Елена Рыбакина обыграла седьмую ракетку мира Джессику Пегулу и перевела противостояние в парный поединок.

В парном матче сыграли тандемы Рыбакина / Путинцева и Пегула / Тейлор Таунсенд. Американские теннисистки в двух сетах сломили сопротивление соперниц и вывели свою сборную в 1/2 финала КБДК.

В полуфинале командного турнира США сыграет либо против Великобритании, либо против Японии.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Казахстан – США – 1:2