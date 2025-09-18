Сборная Великобритании выбила Японию и вышла в полуфинал КБДК-2025
Сонай Картал с Кэти Бултер одолели своих соперниц в одиночных матчах и принесли победу
Женская сборная Великобритании по теннису пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025, который проходит в китайском городе Шэньчжэнь.
18 сентября на старте плей-офф британки одолели национальную команду Японии, выиграв оба одиночных матча.
Вначале Сонай Картал разобралась с Эной Шибахарой, а затем Кэти Бултер разгромила Моюку Утидзиму.
В полуфинале КБДК-2025 Великобритания поборется против сборной США, которая в четверг оказалась сильнее Казахстана (2:1).
Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Япония – Великобритания – 0:2
- Эна Шибахара – Сонай Картал – 3:6, 6:7 (4:7)
- Моюка Утидзима – Кэти Бултер – 2:6, 1:6
