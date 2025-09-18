Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Великобритании выбила Японию и вышла в полуфинал КБДК-2025
Кубок Билли Джин Кинг
18 сентября 2025, 16:09 | Обновлено 18 сентября 2025, 16:25
479
0

Сонай Картал с Кэти Бултер одолели своих соперниц в одиночных матчах и принесли победу

Ogre A Little Turtle. Кэти Бултер

Женская сборная Великобритании по теннису пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025, который проходит в китайском городе Шэньчжэнь.

18 сентября на старте плей-офф британки одолели национальную команду Японии, выиграв оба одиночных матча.

Вначале Сонай Картал разобралась с Эной Шибахарой, а затем Кэти Бултер разгромила Моюку Утидзиму.

В полуфинале КБДК-2025 Великобритания поборется против сборной США, которая в четверг оказалась сильнее Казахстана (2:1).

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Япония – Великобритания – 0:2

  • Эна Шибахара – Сонай Картал – 3:6, 6:7 (4:7)
  • Моюка Утидзима – Кэти Бултер – 2:6, 1:6
Эна Шибахара Кэти Бултер Сонай Картал Моюка Утидзима Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Великобритании по теннису женская сборная Японии по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
