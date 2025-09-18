Сборная Великобритании выбила Японию и вышла в полуфинал КБДК-2025

Женская сборная Великобритании по теннису пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025, который проходит в китайском городе Шэньчжэнь.

18 сентября на старте плей-офф британки одолели национальную команду Японии, выиграв оба одиночных матча.

Вначале Сонай Картал разобралась с Эной Шибахарой, а затем Кэти Бултер разгромила Моюку Утидзиму.

В полуфинале КБДК-2025 Великобритания поборется против сборной США, которая в четверг оказалась сильнее Казахстана (2:1).

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Япония – Великобритания – 0:2