Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Финальная часть турнира проходит в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября
С 16 по 21 сентября на кортах китайского города Шэньчжэнь проходит финальная часть Кубка Билли Джин Кинг 2025.
Участие принимают восемь стран:
- Шесть команд, которые прошли Квалификацию: Украина, Великобритания, США, Казахстан, Япония, Испания
- Прошлогодняя команда-чемпионка: Италия
- Страна-хозяйка: Китай
Украина впервые выступает в финальном этапе КБДК. В Квалификации неофициального чемпионата мира по теннису украинки выиграли группу у Швейцарии и Польши.
Состав сборной Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок, капитан – Илья Марченко.
Все противостояния состоят из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определялся по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
РАСПИСАНИЕ
1/4 финала плей-офф КБДК-2025
16 сентября
Италия – Китай
- Элизабетта Коччаретто – Юань Юэ
- Жасмин Паолини – Ван Синьюй
- Жасмин Паолини / Сара Эррани – Цзян Синьюй / Чжан Шуай
17 сентября
Испания – Украина
18 сентября
Казахстан – США
Япония – Великобритания
Сетка плей-офф КБДК-2025
