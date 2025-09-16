Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)

С 16 по 21 сентября на кортах китайского города Шэньчжэнь проходит финальная часть Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Участие принимают восемь стран:

Шесть команд, которые прошли Квалификацию: Украина , Великобритания, США, Казахстан, Япония, Испания

, Великобритания, США, Казахстан, Япония, Испания Прошлогодняя команда-чемпионка: Италия

Страна-хозяйка: Китай

Украина впервые выступает в финальном этапе КБДК. В Квалификации неофициального чемпионата мира по теннису украинки выиграли группу у Швейцарии и Польши.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Состав сборной Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок, капитан – Илья Марченко.

Все противостояния состоят из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определялся по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

РАСПИСАНИЕ

1/4 финала плей-офф КБДК-2025

16 сентября

Италия – Китай

Элизабетта Коччаретто – Юань Юэ

Жасмин Паолини – Ван Синьюй

Жасмин Паолини / Сара Эррани – Цзян Синьюй / Чжан Шуай

17 сентября

Испания – Украина

18 сентября

Казахстан – США

Япония – Великобритания

Сетка плей-офф КБДК-2025