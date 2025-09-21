Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг
21 сентября 2025, 15:41 | Обновлено 21 сентября 2025, 15:53
1852
16

Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года

Паолини одолела Пегулу: сборная Италии обыграла США со счетом 2:0 в финале турнира

21 сентября 2025, 15:41 | Обновлено 21 сентября 2025, 15:53
1852
16
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Италии по теннису выиграла трофей Кубка Билли Джин Кинг 2025 в китайском городе Шэньчжэнь.

21 сентября в финале неофициального чемпионата мира по теннису итальянки выиграли матчевое противостояние у команды США со счетом 2:0.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Второе и решающее очко итальянской сборной принесла Жасмин Паолини, которая в двух сетах переиграла Джессику Пегулу. В первой игре поединка Италия – США Элизабетта Коччаретто сенсационно одолела Эмму Наварро.

Сборная Италии защитила прошлогодний трофей КБДК. Всего на счету итальянок теперь шесть выигранных титулов.

В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг Италия одолела Украину 2:1 – Жасмин принесла команде два балла, обыграв Свитолину и выиграв парный матс с Сарой Эррани у Людмилы Киченок и Марты Костюк. А на старте плей-офф Паолини и Коччаретто с камбеком выиграли оба одиночных матча у Китая.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Финал

Италия США – 2:0

  • Элизабетта Коччаретто – Эмма Наварро – 6:4, 6:4
  • Жасмин Паолини – Джессика Пегула – 6:4, 6:2
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Италия – США. Финал Кубка Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Итальянка, проигравшая Костюк, сотворила сенсацию в финале, одолев Наварро
Сборные Италии и США объявили составы на финал Кубка Билли Джин Кинг 2025
женская сборная Италии по теннису женская сборная США по теннису Жасмин Паолини Джессика Пегула Элизабетта Коччаретто Эмма Наварро Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свентек оформила камбек в финале Сеула против Александровой и взяла титул
Теннис | 21 сентября 2025, 14:05 2
Свентек оформила камбек в финале Сеула против Александровой и взяла титул
Свентек оформила камбек в финале Сеула против Александровой и взяла титул

Ига в трех сетах дожала россиянку в решающем поединке, завоевав третий трофей в сезоне

Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Футбол | 21 сентября 2025, 08:52 3
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»

Александр не понимает бывшего голкипера Динамо и Шахтера

Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Футбол | 21.09.2025, 09:31
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»
Футбол | 21.09.2025, 09:21
Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»
Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Бокс | 21.09.2025, 07:35
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Італія топ зараз в тенісі і волейболі, але я впевнений якби не "затупок" Еліни, то ми взяли би цей титул у американок
Ответить
+4
Показать Скрыть 5 ответов
kollekciy
Як Наварро могла так злитися, особливо після того як Марта спокійно обіграла ту Коччаретто. Виграш Паоліні був прогнозований, а далі боротьба двох сильних пара. Але те, що зробила Наварро, це мабуть сенсація року, якщо дивитися на важливість моменту.
Звичайно за такого результату фіналу, помилка Еліни та легковажне ставлення сестер Киченок до ігор за збірну (з Румунією було ще гірше), виростає до історичної висоти.    
Ответить
0
Vlad Holl
А могли ми виграти , але Еліна затупила і ще як .
Ответить
0
Sashamar
До двох перемог, звісно, не дуже об'єктивно, краще було б до трьох, але телебачення рулить.
Може бути нерівність других номерів, перемога першого номера не гарантована і таке інше. Тут постає необхідність мати сильну зіграну, а не ситуативну національну пару (Чебурашок не пропонувати!). В італійок вона є, в інших немає. (Он, Крейчикова - Синякова возз'єдналися, і, будь ласка, одразу взяли Сеул, але не факт, що це не одноразово).
Останнє. Хто є MVP турніру зрозуміло . Питання як Жасмін з такою антропометрією примудряється бути в топах. І хоч не взірець вона поведінки в корті, ой не взірець , там за одну посмішку можна півсвіту віддати 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Alex Komnin
Взагалі необ'єктивно. Паоліні якось грає, а інші навіть й посередністями не назвати. Хіба Тревізан, Бронцетті, Кочіаретто, Еррані - якісні гравчині... Чи вони краще Мухової, Вондроушової, Крейчикової, Носкової. Ті ж іспанки Сорібес-Тормо, Бузас Манейро не гірші. То недолугий формат турніру. 
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Alex
Это был момент Украины стать чемпионами, как же обидно не вошли в историю. Теперь не известно будет ли вообще такая возможность 
Ответить
-1
Популярные новости
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 1
Бокс
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20.09.2025, 04:40 6
Футбол
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
19.09.2025, 19:59 1
Другие виды
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем