Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Паолини одолела Пегулу: сборная Италии обыграла США со счетом 2:0 в финале турнира
Женская сборная Италии по теннису выиграла трофей Кубка Билли Джин Кинг 2025 в китайском городе Шэньчжэнь.
21 сентября в финале неофициального чемпионата мира по теннису итальянки выиграли матчевое противостояние у команды США со счетом 2:0.
Второе и решающее очко итальянской сборной принесла Жасмин Паолини, которая в двух сетах переиграла Джессику Пегулу. В первой игре поединка Италия – США Элизабетта Коччаретто сенсационно одолела Эмму Наварро.
Сборная Италии защитила прошлогодний трофей КБДК. Всего на счету итальянок теперь шесть выигранных титулов.
В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг Италия одолела Украину 2:1 – Жасмин принесла команде два балла, обыграв Свитолину и выиграв парный матс с Сарой Эррани у Людмилы Киченок и Марты Костюк. А на старте плей-офф Паолини и Коччаретто с камбеком выиграли оба одиночных матча у Китая.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Финал
Италия – США – 2:0
- Элизабетта Коччаретто – Эмма Наварро – 6:4, 6:4
- Жасмин Паолини – Джессика Пегула – 6:4, 6:2
Звичайно за такого результату фіналу, помилка Еліни та легковажне ставлення сестер Киченок до ігор за збірну (з Румунією було ще гірше), виростає до історичної висоти.
Може бути нерівність других номерів, перемога першого номера не гарантована і таке інше. Тут постає необхідність мати сильну зіграну, а не ситуативну національну пару (Чебурашок не пропонувати!). В італійок вона є, в інших немає. (Он, Крейчикова - Синякова возз'єдналися, і, будь ласка, одразу взяли Сеул, але не факт, що це не одноразово).
Останнє. Хто є MVP турніру зрозуміло . Питання як Жасмін з такою антропометрією примудряється бути в топах. І хоч не взірець вона поведінки в корті, ой не взірець , там за одну посмішку можна півсвіту віддати