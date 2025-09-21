Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года

Женская сборная Италии по теннису выиграла трофей Кубка Билли Джин Кинг 2025 в китайском городе Шэньчжэнь.

21 сентября в финале неофициального чемпионата мира по теннису итальянки выиграли матчевое противостояние у команды США со счетом 2:0.

Второе и решающее очко итальянской сборной принесла Жасмин Паолини, которая в двух сетах переиграла Джессику Пегулу. В первой игре поединка Италия – США Элизабетта Коччаретто сенсационно одолела Эмму Наварро.

Сборная Италии защитила прошлогодний трофей КБДК. Всего на счету итальянок теперь шесть выигранных титулов.

В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг Италия одолела Украину 2:1 – Жасмин принесла команде два балла, обыграв Свитолину и выиграв парный матс с Сарой Эррани у Людмилы Киченок и Марты Костюк. А на старте плей-офф Паолини и Коччаретто с камбеком выиграли оба одиночных матча у Китая.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Финал

Италия – США – 2:0

Элизабетта Коччаретто – Эмма Наварро – 6:4, 6:4

Жасмин Паолини – Джессика Пегула – 6:4, 6:2

Getty Images/Global Images Ukraine

