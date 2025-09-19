Таблица Лиги чемпионов после 1-го тура. Победы Барселоны и Ман Сити
С 16 по 18 сентября состоялись поединки стартового тура ЛЧ
Вечером 18 сентября прошли заключительные матчи 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день состоялись 6 матчей, и стартовый тур завершен.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В центральном матче дня Манчестер Сити переиграл Наполи (2:0) благодаря голам Эрлинга Холанда и Жереми Доку.
Барселона одержала выездную победу над Ньюкаслом (2:1). Также по три очка взяли Брюгге, Айнтрахт, Спортинг.
По итогам первого тура 14 команд одержали победы и входят в группу лидеров с 3 очками.
Матчи второго тура пройдут 30 сентября и 1 октября, а всего в основном раунде ЛЧ запланировано 8 туров.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1-й тур. 18 сентября
- 18.09. 19:45 Брюгге (Бельгия) – Монако (Франция) – 4:1
- 18.09. 19:45 Копенгаген (Дания) – Байер (Германия) – 2:2
- 18.09. 22:00 Айнтрахт (Германия) – Галатасарай (Турция) – 5:1
- 18.09. 22:00 Манчестер Сити (Англия) – Наполи (Италия) – 2:0
- 18.09. 22:00 Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания) – 1:2
- 18.09. 22:00 Спортинг (Португалия) – Кайрат (Казахстан) – 4:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|3
|2
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|3
|3
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|3
|3
|Спортинг Лиссабон
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|01.10.25 22:00 Наполи - Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|3
|5
|Юнион Сент-Жилуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|3
|6
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|3
|7
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|3
|7
|Интер Милан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|3
|9
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|01.10.25 22:00 Монако - Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|3
|10
|Карабах
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|3
|11
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|3
|12
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|3
|13
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|3
|14
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|3
|15
|Боруссия Д
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|1
|16
|Ювентус
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|1
|17
|Будё-Глимт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|1
|18
|Байер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|1
|19
|Славия Прага
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|1
|19
|Копенгаген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|1
|21
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|1
|21
|Олимпиакос Пирей
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|1
|23
|Атлетико Мадрид
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|0
|24
|Бенфика
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|30.09.25 22:00 Челси - Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|0
|25
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|30.09.25 22:00 Марсель - Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|0
|26
|Ньюкасл
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|0
|27
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|0
|28
|Челси
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|30.09.25 22:00 Челси - Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|0
|30
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|01.10.25 22:00 Наполи - Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|0
|30
|Аякс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|30.09.25 22:00 Марсель - Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|0
|30
|Атлетик Бильбао
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|0
|33
|Кайрат
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|0
|33
|Монако
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|01.10.25 22:00 Монако - Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|0
|36
|Аталанта
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|0
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура квалификации Лиги чемпионов