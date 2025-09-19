Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 00:30 | Обновлено 19 сентября 2025, 00:39
Таблица Лиги чемпионов после 1-го тура. Победы Барселоны и Ман Сити

С 16 по 18 сентября состоялись поединки стартового тура ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 18 сентября прошли заключительные матчи 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день состоялись 6 матчей, и стартовый тур завершен.

В центральном матче дня Манчестер Сити переиграл Наполи (2:0) благодаря голам Эрлинга Холанда и Жереми Доку.

Барселона одержала выездную победу над Ньюкаслом (2:1). Также по три очка взяли Брюгге, Айнтрахт, Спортинг.

По итогам первого тура 14 команд одержали победы и входят в группу лидеров с 3 очками.

Матчи второго тура пройдут 30 сентября и 1 октября, а всего в основном раунде ЛЧ запланировано 8 туров.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1-й тур. 18 сентября

  • 18.09. 19:45 Брюгге (Бельгия) – Монако (Франция) – 4:1
  • 18.09. 19:45 Копенгаген (Дания) – Байер (Германия) – 2:2
  • 18.09. 22:00 Айнтрахт (Германия) – Галатасарай (Турция) – 5:1
  • 18.09. 22:00 Манчестер Сити (Англия) – Наполи (Италия) – 2:0
  • 18.09. 22:00 Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания) – 1:2
  • 18.09. 22:00 Спортинг (Португалия) – Кайрат (Казахстан) – 4:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Айнтрахт Ф 1 1 0 0 5 - 1 30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4 - 0 01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 3
3 Брюгге 1 1 0 0 4 - 1 30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 3
3 Спортинг Лиссабон 1 1 0 0 4 - 1 01.10.25 22:00 Наполи - Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3 - 1 01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3
6 Бавария 1 1 0 0 3 - 1 30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 3
7 Интер Милан 1 1 0 0 2 - 0 30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2 - 0 01.10.25 22:00 Монако - Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 3
10 Карабах 1 1 0 0 3 - 2 01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3 - 2 30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3
12 Барселона 1 1 0 0 2 - 1 01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 3
13 Реал Мадрид 1 1 0 0 2 - 1 30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3
14 Тоттенхэм 1 1 0 0 1 - 0 30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 3
15 Боруссия Д 1 0 1 0 4 - 4 01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4 - 4 01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 1
17 Будё-Глимт 1 0 1 0 2 - 2 30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 1
18 Байер 1 0 1 0 2 - 2 01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1
19 Славия Прага 1 0 1 0 2 - 2 30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 1
19 Копенгаген 1 0 1 0 2 - 2 01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1
21 Пафос 1 0 1 0 0 - 0 30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1
21 Олимпиакос Пирей 1 0 1 0 0 - 0 01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1
23 Атлетико Мадрид 1 0 0 1 2 - 3 30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 0
24 Бенфика 1 0 0 1 2 - 3 30.09.25 22:00 Челси - Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0
25 Марсель 1 0 0 1 1 - 2 30.09.25 22:00 Марсель - Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 0
26 Ньюкасл 1 0 0 1 1 - 2 01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0 - 1 01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 0
28 Челси 1 0 0 1 1 - 3 30.09.25 22:00 Челси - Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1 - 3 01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 0
30 Наполи 1 0 0 1 0 - 2 01.10.25 22:00 Наполи - Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 0
30 Аякс 1 0 0 1 0 - 2 30.09.25 22:00 Марсель - Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0
30 Атлетик Бильбао 1 0 0 1 0 - 2 01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 0
33 Кайрат 1 0 0 1 1 - 4 30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 0
33 Монако 1 0 0 1 1 - 4 01.10.25 22:00 Монако - Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1 - 5 30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0 - 4 30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 0
