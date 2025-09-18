Возвращение звездного имени? Как на ЧМ в США вновь может сыграть Ромарио

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет на полях США, Канады и Мексики. Спустя 32 года главный турнир игры № 1 вернется в Северную Америку, где в последний раз до этого гостевал в 1994-м, когда единоличным хозяином соревнования были Соединенные Штаты.

Тогда, летом 1994-го, триумфаторами чемпионата мира оказались бразильцы. Для “селесао” тот выигрыш стал четвертым в истории мундиалей, а вот лучшим игроком турнира был назван не болгарин Христо Стоичков или этнический россиянин Олег Саленко, каждый из которых забил по 6 мячей и разделил с другим звание лучшего снайпера первенства, а нападающий сборной Бразилии Ромарио. В активе “Коротышки” (прозвище Ромарио) оказалось 5 забитых мячей, причем, в отличие от Стоичкова или Саленко, каждый из них он забил с игры, в то время как болгарин трижды отличился с «точки», а на счету футболиста, представлявшего в 1994-м сборную россии было два мяча с пенальти.

Getty Images. На ЧМ-1994 Ромарио забил 5 мячей

И вот, спустя 32 года, на очередной чемпионат мира в США вновь может приехать Ромарио. Как вы уже догадались, речь, конечно, не идет о звездном бразильце, который в январе следующего года отпразднует свой 60-й день рождения. Возраст и физические кондиции не позволят “Коротышке” конкурировать с куда более молодыми и подготовленными соперниками, но его «тень» все еще может заставить Америку ностальгировать…

На ЧМ-2026 может поехать Ромарио Уильямс – современный профессиональный футболист, родившийся через месяц после финального матча ЧМ-1994 между Бразилией и Италией. Этот игрок выступает на позиции центрфорварда и привлекается к играм национальной сборной Ямайки, которая достаточно близка к тому, чтобы завоевать путевку на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике и присоединиться там, помимо тройки хозяев, к Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадору, Парагваю, Уругваю, Марокко, Тунису, Новой Зеландии, Австралии, Ирану, Южной Корее, Японии, Узбекистану и Иордании, уже забронировавшим себе право сыграть на мундиале.

Ямаец Ромарио Уильямс не является каким-то случайным тезкой великого бразильского форварда. Нет, его как раз назвали в честь “Коротышки”, так как отец Вильямса был страстным поклонником бразильской сборной в целом и великолепного форварда в частности.

“Мой отец был очень большим почитателем сборной Бразилии, а Ромарио был его любимым игроком. Поскольку моя мать была беременна, он посчитал справедливым дать мне именно это имя”, – сказал Уильямс в интервью официальному сайту Международной федерации футбола (ФИФА).

В национальную сборную Ямайки Ромарио Уильямс вызывается с весны 2015 года. С тех пор он провел 24 официальных матча за “регги-парней”, в которых отличился 4 забитыми мячами. Однако международная карьера Уильямса крайне неоднозначна, и в ней случаются как периоды, когда его регулярно привлекают к выступлениям за национальную сборную, так и моменты своего рода забвения.

Свой последний, по состоянию на текущий момент, матч за сборную Ямайки Ромарио Уильямс провел 7 июня нынешнего года. Это был матч Второго раунда квалификации на ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ против Британских Виргинских Островов. После того в трех матчах форвард просидел на скамейке запасных, а еще в трех поединках, в том числе и двух недавних, сентябрьских, уже в Третьем раунде квалификации на ЧМ-2026, участия не принимал.

Чтобы железно квалифицироваться на ЧМ-2026 в США, Канаду и Мексику сборной Ямайки необходимо занять первое место в группе Третьего раунда отбора, где ее соперниками являются национальные команды Кюрасао, Тринидада и Тобаго, а также Бермудских Островов. Пока “регги-парни” успешно справляются с задачей, выиграв первые два поединка и лидируя в квартете. Однако даже если Ямайка финиширует второй, она все еще сможет поспорить за право сыграть на ЧМ-2026 в Межконтинентальных стыковых матчах, хотя там ее шансы, откровенно говоря, видятся не такими уж и значительными…

В целом нынешнее поколение ямайских футболистов прекрасно осознает, что для них сейчас наступает самая реальная возможность наконец-то квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира, где “регги-парни” не играли с уже весьма далекого мундиаля 1998 года во Франции.

Дело в том, что в нынешнем отборе не принимают участие основные гранды зоны КОНКАКАФ – команды США и Мексики, к которым также добавилась крепкая Канада. Все они, как организаторы, автоматически сыграют на ЧМ-2026, а потому шанс пробиться туда получили команды, которые, возможно, о подобном ранее могли только мечтать…

“Это нужно сделать сейчас. Возможно, это наш лучший шанс за последние годы, и это лучшая возможность, которая у нас будет благодаря структуре чемпионата мира. В турнире сыграют 48 команд, а три наших ключевых соперника уже квалифицировались на мундиаль в качестве его хозяев”, – заявил Ромарио Уильямс.

Getty Images. Ромарио Уильямс (слева)

Нынешний успех сборной Ямайки за океаном также напрямую связывают с персоной главного тренера этой команды. «Регги-парнями» с лета 2024 года руководит Стив Макларен, который ради этой возможности даже покинул тренерский штаб Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед. Макларен известен, прежде всего, своей работой на посту главного тренера сборной Англии с 2006 по 2007 годы, а также тем, что являлся ассистентом в Манчестер Юнайтед у легендарного шотландца Алекса Фергюсона.

Вызовет ли Макларен Ромарио Уильямса на ЧМ-2026, если Ямайка все-таки сумеет туда квалифицироваться? Этого пока не знает никто, вероятно, даже сам английский специалист. Однако в целом у 31-летнего центрфорварда, названного в честь легендарного бразильца, есть определенные “козыри в рукаве”. И это не только прекрасная история, о которой мы рассказываем сейчас в рамках этого материала, и которая может медийно помочь “регги-парням” хоть немного пошуметь на следующем мундиале, но и куда более материальная составляющая.

Дело в том, что практически всю свою профессиональную карьеру Ромарио Уильямс проводит в США. С 2020 по 2022 годы он ненадолго отправлялся на заработки в Египет и Кувейт, но все-таки предпочел вернуться в Штаты, где ныне защищает цвета Инди Элевен – команды чемпионата USL, который признается Федерацией футбола США как дивизион второго уровня после MLS.

В самой MLS Ромарио Уильямс также поиграл – он провел 28 официальных матчей, забив в них 2 мяча и отличившись 1 результативной передачей. Большую часть из этих поединков ямаец провел за Атланту Юнайтед, но также выступал в элите североамериканского клубного футбола за Монреаль и Коламбус Крю.

Очевидно, что в сборной, где самой узнаваемой и яркой персоной в центре нападения является 33-летний ветеран, а с недавних пор уже и резервист, Вест Хэма Майкл Антонио, на ЧМ-2026 вовсе не помешает игрок с колоссальным опытом выступлений в стране, которая будет одной из хозяек этого мундиаля. Что правда, на этот турнир “регги-парням” еще предстоит пробиться, а уж там… Вполне можно будет вести речь о “возвращении” Ромарио на поля США. И неизвестно как забитыми мячами, но ностальгией фанатов старшего поколения этот центрфорвард сможет порадовать точно!..

Текст: meta.ua