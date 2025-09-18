Айнтрахт уничтожил Галатасарай в Лиге чемпионов

В четверг, 18 сентября, состоялся матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Галатасарай».

Встречу принимал стадион «Вальдштадион» в Франкфуерте-на-Майне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Гости из Турции смогли первыми выйти вперед благодаря голу Акгюна, забитому на 8-й минуте, что не спасло их от итогового разгрома со счетом 5:1.

Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур

Айнтрахт – Галатасарай – 5:1

Голы: Санчез, 37 (автогол), Узун, 45+2, Синго, 45+4 (автогол), Бюркардт, 66, Кнауфф, 75 — Акгюн, 8

