  4. Айнтрахт уничтожил Галатасарай в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов
Айнтрахт Франкфурт
18.09.2025 22:00 – FT 5 : 1
Галатасарай
Лига чемпионов
Айнтрахт уничтожил Галатасарай в Лиге чемпионов

Немецкая команда добыла победу со счетом 5:1

Айнтрахт уничтожил Галатасарай в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Айнтрахт

В четверг, 18 сентября, состоялся матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Галатасарай».

Встречу принимал стадион «Вальдштадион» в Франкфуерте-на-Майне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости из Турции смогли первыми выйти вперед благодаря голу Акгюна, забитому на 8-й минуте, что не спасло их от итогового разгрома со счетом 5:1.

Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур

Айнтрахт – Галатасарай – 5:1

Голы: Санчез, 37 (автогол), Узун, 45+2, Синго, 45+4 (автогол), Бюркардт, 66, Кнауфф, 75 — Акгюн, 8

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Айнтрахт Франкфурт Галатасарай Лига чемпионов Давинсон Санчес Ансгар Кнауфф Джан Узун
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
