18.09.2025 22:00 - : -
Лига чемпионов17 сентября 2025, 09:50 | Обновлено 17 сентября 2025, 09:51
Айнтрахт Франкфурт – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов
17 сентября 2025, 09:50 | Обновлено 17 сентября 2025, 09:51
В четверг, 18 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Галатасарай».
Встречу примет стадион «Вальдштадион» в Франкфуерте-на-Майне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
«Айнтрахт» – «Галатасарай». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Айнтрахт – ГалатасарайСмотреть трансляцию
