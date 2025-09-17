Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Айнтрахт Франкфурт – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Айнтрахт Франкфурт
18.09.2025 22:00 - : -
Галатасарай
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 09:50 | Обновлено 17 сентября 2025, 09:51
Айнтрахт Франкфурт – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Айнтрахт Франкфурт

В четверг, 18 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Галатасарай».

Встречу примет стадион «Вальдштадион» в Франкфуерте-на-Майне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

«Айнтрахт» – «Галатасарай». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Айнтрахт – Галатасарай
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Айнтрахт Франкфурт Галатасарай Лига чемпионов смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
