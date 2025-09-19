Айнтрахт Франкфурт

Айнтрахт – Галатасарай – 5:1. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов
В четверг, 18 сентября, состоялся матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Галатасарай».
Встречу принимал стадион «Вальдштадион» в Франкфуерте-на-Майне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля добыли победу со счетом 5:1.
Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур
Айнтрахт – Галатасарай – 5:1
Голы: Санчес, 37 (автогол), Узун, 45+2, Синго, 45+4 (автогол), Буркардт, 66, Кнауфф, 75 — Акгюн, 8
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мария Конькова зажигает в Instagram
Команды встретились в матче 1/16 финала Кубка Украины