Айнтрахт Франкфурт

В четверг, 18 сентября, состоялся матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Галатасарай».

Встречу принимал стадион «Вальдштадион» в Франкфуерте-на-Майне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 5:1.

Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур

Айнтрахт – Галатасарай – 5:1

Голы: Санчес, 37 (автогол), Узун, 45+2, Синго, 45+4 (автогол), Буркардт, 66, Кнауфф, 75 — Акгюн, 8