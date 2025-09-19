Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Айнтрахт – Галатасарай – 5:1. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Айнтрахт Франкфурт
18.09.2025 22:00 – FT 5 : 1
Галатасарай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 01:27 | Обновлено 19 сентября 2025, 01:42
194
0

Айнтрахт – Галатасарай – 5:1. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов

19 сентября 2025, 01:27 | Обновлено 19 сентября 2025, 01:42
194
0
Айнтрахт – Галатасарай – 5:1. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Айнтрахт

В четверг, 18 сентября, состоялся матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Галатасарай».

Встречу принимал стадион «Вальдштадион» в Франкфуерте-на-Майне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 5:1.

Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур

Айнтрахт – Галатасарай – 5:1

Голы: Санчес, 37 (автогол), Узун, 45+2, Синго, 45+4 (автогол), Буркардт, 66, Кнауфф, 75 — Акгюн, 8

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Ансгар Кнауфф (Айнтрахт Франкфурт), асcист Элье Ваи.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Айнтрахт Франкфурт), асcист Натаниель Браун.
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Айнтрахт Франкфурт), асcист Фарес Шаиби.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт), асcист Жонатан Буркардт.
37’
ГОЛ ! Автогол забил Давинсон Санчес (Галатасарай).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Юнус Акгюн (Галатасарай), асcист Леруа Сане.
По теме:
Лерой Сане и Джан Узун вошли в историю Лиги чемпионов
Матч Спортинг – Кайрат вошел в историю Лиги чемпионов
Эрлинг Холанд догнал Тьерри Анри по количеству голов в Лиге чемпионов
Галатасарай Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов Давинсон Санчес Ансгар Кнауфф Джан Узун видео голов и обзор Йонатан Буркардт Юнус Акгюн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Вдова эк-тренера сборной Украины на пилоне. Огонь
Футбол | 19 сентября 2025, 01:54 0
ВИДЕО. Вдова эк-тренера сборной Украины на пилоне. Огонь
ВИДЕО. Вдова эк-тренера сборной Украины на пилоне. Огонь

Мария Конькова зажигает в Instagram

Буковина – Карпаты – 1:0. Львы упали в Черновцах. Видео голов и обзор
Футбол | 18 сентября 2025, 19:45 5
Буковина – Карпаты – 1:0. Львы упали в Черновцах. Видео голов и обзор
Буковина – Карпаты – 1:0. Львы упали в Черновцах. Видео голов и обзор

Команды встретились в матче 1/16 финала Кубка Украины

ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Футбол | 18.09.2025, 06:55
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Футбол | 18.09.2025, 07:54
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
Футбол | 18.09.2025, 08:00
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 10
Футбол
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 12
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 21
Футбол
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем