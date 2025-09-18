18 сентября на Дойче Банк Парк пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Айнтрахт Франкфурт встретится с Галатасараем. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Айнтрахт Франкфурт

Команда в последнее время все более уверенно обосновывается в числе лидеров немецкого футбола. В том числе этого добились за счет прекрасной селекции. Ее еще раз подтвердили и в прошлом сезоне, когда продали раскрывшегося Мармуша в Манчестер Сити еще зимой, но все равно закончили на высокой третьей позиции - больше очков набрали только Байер с Баварией.

Летом снова отлично заработали, отдав Ливерпулю почти за сто миллионов Экитика. И, казалось, не особенно это и заметили. В августе были только победы, как в кубке, так и в Бундеслиге, где выиграли последовательно у Вердера 4:1 и Хоффенхайма 3:1. Впрочем, в прошлом туре Байер с новым тренером достаточно уверенно, 3:1, победил в Леверкузене.

Галатасарай

Клуб и раньше был в числе лучших в своей стране - в конце концов, он единственный, кто тут выигрывал еврокубки. Но без спадов не обходилось, и именно после рекордного провала тренерский пост занял Окан Бурук. С ним получилось установить полное доминирование в Суперлиге. И ничего не изменится и сейчас, похоже: выиграно все пять первых матчей нового сезона с общей разницей голов 15:1!

Очевидно, впрочем, что сейчас хочется проявить себя и в еврокубках. Год назад, кстати, турки вылетели в квалификации Лиги чемпионов. Сейчас они ее не проходили, и целенаправленно готовились к основному раунду. В том числе за счет работы на рынке: в Стамбул получилось заманить Синго и Гюндогана, а также выкупили контракт Осимхена. Он, правда, сейчас травмирован, но зато полноценно вернулся и вовсю забивает Икарди.

Статистика личных встреч

Осенью далекого 1992-го года в Кубке УЕФА за два матча единственный гол забили турки дома.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно больше верят в немцев, что играют дома. Но у них сильный и мотивированный соперник - пока берем тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,77).