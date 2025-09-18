Пробили пенальти. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Феникс-Мариуполь выбил Металлург Запорожье
Состоялся матч 1/16 Кубка Украины между двумя представителями Первой лиги Металлургом Запорожье и Фениксом-Мариуполь.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были футболисты Феникса-Мариуполь с результатом 4:2.
Кубок Украины. 1/16 финала
Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь 1:1 (по пенальти 2:4).
Голы: Иродовский, 45 – Ременяк, 53
Металлург (стартовый состав): Климов, Товкач, Юречко, Клименко, Рудавский, Савицкий, Зелинский, Мисанов, Бандурин, Близниченко, Иродовский
Феникс-Мариуполь (стартовый состав): Жупанский, Балан, Кусий, Билый, Корешков, Панчишин, Залога, Радченко, Непейпиев, Янчак, Ныч
