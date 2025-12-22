Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Металлурга: «Финишный отрезок первой части сезона мы провалили»
Украина. Первая лига
22 декабря 2025, 13:12 |
82
0

Тренер Металлурга: «Финишный отрезок первой части сезона мы провалили»

Андрей Зубченко подвел итог первой части чемпионата

22 декабря 2025, 13:12 |
82
0
Тренер Металлурга: «Финишный отрезок первой части сезона мы провалили»
ФК Металлург. Тренерский штаб

СК «Металлург» Запорожье первую часть чемпионата завершил на последнем месте турнирной таблицы Первой лиги. Тренер запорожского клуба Андрей Зубченко прокомментировал результаты выступлений команды.

«Начинали сезон довольно неплохо, учитывая, что готовились к выступлениям во Второй лиге. Уже стартовые туры показали, что команда способна сражаться и набирать очки в Первой лиге. Если вспомнить выездной матч с «Нивой», мы дважды забивали, но оба гола были отменены, а единственный пропущенный мяч оставил нас без очков.

Дальше была первая домашняя игра с «Подольем» и ничья, а впоследствии и первая победа – на выезде обыграли «Ворсклу». Ожесточенными оказались матчи против Феникс-Мариуполь – как в Кубке, так и в чемпионате. Дома мы отобрали очки у «Ингульца», который на тот момент находился среди лидеров. Однако, начиная с 9-го тура, результаты пошли на убыль. Команда тяжело смотрелась в психологическом плане, несколько крупных поражений больно ударили по уверенности. Ситуацию усугубляли травмы, и финишный отрезок первой части сезона мы провалили. Этот период был тяжелым, но он дал нам понимание, куда двигаться дальше.

Если же говорить о позитиве, то стоит отметить большое количество молодых футболистов, особенно местных, получивших шанс проявить себя на взрослом уровне. Основным игроком команды стал 18-летний Максим Мисанов, многие матчи провел Кирилл Биляев, в стартовом составе выходил 17-летний Денис Дорошенко. Также на взрослом уровне дебютировали еще несколько 17-летних футболистов – Егор Заиченко, Виктор Мокрицкий, Никита Токарев.

Впереди межсезонье. Все понимают, что изменения в составе неизбежны. Кто-то покинет команду, в то же время клуб будет искать возможности для усиления. Пока все футболисты разъехались, а дальнейшая работа будет вестись в индивидуальном режиме», – сказал Андрей Зубченко.

По теме:
Игрок клуба Первой лиги может перейти в европейский чемпионат
Вирт получил приглашение от одного из старейших клубов Украины
Буковина: переговоры с полузащитником Оболони, расставание с двумя игроками
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлург Запорожье
Сергей Турчак Источник: ФК Металлург Запорожье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
Футбол | 22 декабря 2025, 13:05 3
Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги

Конопля покинет «Шахтер»

Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Футбол | 21 декабря 2025, 16:05 4
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба

Ярослав Ракицкий может покинуть одесский «Черноморец»

Наполи – Болонья. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Италии
Футбол | 22.12.2025, 13:14
Наполи – Болонья. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Италии
Наполи – Болонья. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Италии
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Футбол | 22.12.2025, 07:53
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба
Футбол | 21.12.2025, 18:55
Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба
Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
21.12.2025, 07:42 9
Футбол
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
21.12.2025, 14:08 8
Футбол
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
20.12.2025, 12:17
Бокс
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 10
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем