Тренер Металлурга: «Финишный отрезок первой части сезона мы провалили»
Андрей Зубченко подвел итог первой части чемпионата
СК «Металлург» Запорожье первую часть чемпионата завершил на последнем месте турнирной таблицы Первой лиги. Тренер запорожского клуба Андрей Зубченко прокомментировал результаты выступлений команды.
«Начинали сезон довольно неплохо, учитывая, что готовились к выступлениям во Второй лиге. Уже стартовые туры показали, что команда способна сражаться и набирать очки в Первой лиге. Если вспомнить выездной матч с «Нивой», мы дважды забивали, но оба гола были отменены, а единственный пропущенный мяч оставил нас без очков.
Дальше была первая домашняя игра с «Подольем» и ничья, а впоследствии и первая победа – на выезде обыграли «Ворсклу». Ожесточенными оказались матчи против Феникс-Мариуполь – как в Кубке, так и в чемпионате. Дома мы отобрали очки у «Ингульца», который на тот момент находился среди лидеров. Однако, начиная с 9-го тура, результаты пошли на убыль. Команда тяжело смотрелась в психологическом плане, несколько крупных поражений больно ударили по уверенности. Ситуацию усугубляли травмы, и финишный отрезок первой части сезона мы провалили. Этот период был тяжелым, но он дал нам понимание, куда двигаться дальше.
Если же говорить о позитиве, то стоит отметить большое количество молодых футболистов, особенно местных, получивших шанс проявить себя на взрослом уровне. Основным игроком команды стал 18-летний Максим Мисанов, многие матчи провел Кирилл Биляев, в стартовом составе выходил 17-летний Денис Дорошенко. Также на взрослом уровне дебютировали еще несколько 17-летних футболистов – Егор Заиченко, Виктор Мокрицкий, Никита Токарев.
Впереди межсезонье. Все понимают, что изменения в составе неизбежны. Кто-то покинет команду, в то же время клуб будет искать возможности для усиления. Пока все футболисты разъехались, а дальнейшая работа будет вестись в индивидуальном режиме», – сказал Андрей Зубченко.
