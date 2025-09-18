Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Металлург Зп
18.09.2025 13:00 - : -
Феникс-Мариуполь
Кубок Украины
18 сентября 2025, 10:10 | Обновлено 18 сентября 2025, 10:28
Металлург – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Матч начнется 18 сентября в 13:00 по Киеву

Металлург – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ФК Металлург

В четверг, 18 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины между «Металлургом» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Металлург

Новый сезон Первой лиги Украины команда начала не слишком уверенно – за 5 поединков «Металлург» проиграл «ЮКСА», «Ниве Т» и «Черноморцу», сыграл вничью с «Подольем» и очень неожиданно победил полтавскую «Ворсклу». 4 очка на счету позволяют команде занимать 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата.

В 1/32 финала Кубка Украины «Металлург» благодаря пенальти Иродовского смог одержать минимальную победу над любительской «Фазендой».

Феникс-Мариуполь

Чуть лучше выглядит «Феникс» – за 6 поединков коллектив смог одержать две минимальные победы (против «Чернигова» и «Левого Берега»), сыграть в нулевую ничью с «ЮКСА» и проиграть поединки с «Ворсклой», «Прикарпатьем» и «Черноморцем». 7 набранных баллов позволяют мариупольцам занимать 10-ю строчку Первой лиги.

В 1/32 финала Кубка Украины «Феникс» благодаря дублю Сидоренко одолел «Ужгород» из Второй лиги со счетом 2:1.

Личные встречи

Три из четырех последних поединков между командами завершились вничью, а еще в 1 минимальную победу одержал «Металлург».

Интересные факты

  • Лишь в 1 из 6 последних поединков «Феникса» обе команды отмечались забитым голом.
  • В последних 2 официальных поединках «Металлург» пропустил 6 голов.
  • «Феникс-Мариуполь» победил лишь в 1 из последних 5 выездных матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.52.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
