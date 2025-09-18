Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины

18 сентября в матче 1/16 Кубка Украины встречались перволиговая «Буковина» и представитель УПЛ «Карпаты».

Хозяева поля активнее начали игру и создали несколько хороших поводов у ворот львовского коллектива.

На 17-й минуте игроки «Буковины» организовали голевой момент, а забил Олег Кожушко.

Дальше подопечные Сергея Шищенко грамотно отдали сопернику инициативу, но футболисты «Карпат» не знали, что с ней делать.

В конце матча у «Карпат» было несколько хороших поводов, но умело со своими обязанностями справились защитники и голкипер черновицкой команды.

В итоге 1:0 – и клуб из Первой лиги идет дальше.

Также есть вероятность, что это последняя игра Владислава Лупашко в должности главного тренера «Карпат».

Кубок Украины. 1/16 финала. 18 сентября

Буковина Черновцы – Карпаты Львов – 1:0

Гол: Кожушко, 17