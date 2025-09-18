Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
1914
11

Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины

Далее в этой паре идет на следующий этап представитель Первой лиги

Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
ФК Буковина

18 сентября в матче 1/16 Кубка Украины встречались перволиговая «Буковина» и представитель УПЛ «Карпаты».

Хозяева поля активнее начали игру и создали несколько хороших поводов у ворот львовского коллектива.

На 17-й минуте игроки «Буковины» организовали голевой момент, а забил Олег Кожушко.

Дальше подопечные Сергея Шищенко грамотно отдали сопернику инициативу, но футболисты «Карпат» не знали, что с ней делать.

В конце матча у «Карпат» было несколько хороших поводов, но умело со своими обязанностями справились защитники и голкипер черновицкой команды.

В итоге 1:0 – и клуб из Первой лиги идет дальше.

Также есть вероятность, что это последняя игра Владислава Лупашко в должности главного тренера «Карпат».

Кубок Украины. 1/16 финала. 18 сентября

Буковина Черновцы – Карпаты Львов – 1:0

Гол: Кожушко, 17

Віктор Лаб'як
На жаль схоже що Лупашко шось перемудрив з тактикою і гравцям це явно набридло 🤷‍♂️
Перець
Мирон чекаєм
Limb.Yuri
Амбіції - так, довгий язик - так, результат - не так.
Перший Серед Рівних
Для такого амбітного проекту як Карпати потрібен нормальний тренер. Лупашко - це не тренер. Маркевич там перед цим був, побив горшки і не думаю що повернеться. Тим більше що скоро звільниться місце тренера збірної, і я впевнений у Маркевича є сподівання і мрія зайняти саме цей пост. А от Вернидуб в Карпати цілком можливий варік. 
COBA
Після минулого сезону Карпатам пророчили єврокубки. Але, на жаль, щось пішло не так.
DidOk
Чекаємо на Вернидуба !
Volk
Карпати знову програли в футбол 🤣
SHN
Блохин хоть мог показать как забивал,а этот 360 матчей и 4 гола.
adidas777
Лупашко хороший молодий тренер. У нього є свій стиль та бачення футболу, воно відрізняється від примітимного стилю більшості наших тренерів, бий біжи. 
Але цього сезону щось зламалося в його командній грі.Дуже шкода, і не знаю, на кого його міняти (Маркевич?)Але найімовірніше буде звільнення сьогодні.
