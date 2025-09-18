В четверг, 18 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины между «Буковиной» и «Карпатами». По киевскому времени игра начнется в 15.30.

Буковина

Очень уверенно выглядит черновецкий коллектив в начале сезона. За 6 игр Первой лиги команда одержала 4 победы в поединках против «Пробоя», «Виктории», «Прикарпатья» и «Чернигова», а также дважды сыграла в нулевую ничью с «Ингульцем» и «Агробизнесом». 14 набранных зачетных баллов позволяют «Буковине» занимать 2 место турнирной таблицы чемпионата. Похоже, новый тренер Сергей Шищенко строит одного из главных претендентов на повышение к УПЛ.

В 1/32 финала Кубка Украины «Буковина» без проблем обыграла любительский «Авангард Лозовая» со счетом 3:0.

Карпаты Львов

В первых матчах нового сезона львовяне показывают поистине удивительную игру. За 5 туров Премьер-лиги у команды до сих пор нет ни одной победы, на ее счету 4 ничьи против «Шахтера», «Колоса», «Кудровки» и «Полтавы», а также поражение 2:0 в поединке с «Полесьем». С 4 баллами на счету «бело-зеленые» находятся на 12-м месте турнирной таблицы.

Однако в кубке путь команды начался действительно феерически. В поединке 1/32 финала «Карпаты» разгромили криворожский «Пенуэл» из Второй лиги со счетом 8:0.

Личные встречи

Последний раз команды встречались в официальных играх еще в 2023 году в рамках Первой лиги Украины. Тогда в обоих поединках с общим счетом 3:1 победили «Карпаты».

Интересные факты

Выигрышная серия «Буковины» продолжается уже 5 игр подряд. В общей сложности команда не проиграла ни в одном из 7 официальных поединков сезона.

«Буковина» отличилась 12-ю голами в текущем сезоне Первой лиги – лучший результат среди всех команд.

«Карпаты» пропустили 9 голов в текущем сезоне УПЛ – 3-й самый худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.85.