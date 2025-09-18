Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – Карпаты. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Кубок Украины
Буковина
18.09.2025 15:30 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
18 сентября 2025, 10:27 | Обновлено 18 сентября 2025, 10:28
227
0

Буковина – Карпаты. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Матч начнется 18 сентября в 15:30 по Киеву

18 сентября 2025, 10:27 | Обновлено 18 сентября 2025, 10:28
227
0
Буковина – Карпаты. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ФК Буковина

В четверг, 18 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины между «Буковиной» и «Карпатами». По киевскому времени игра начнется в 15.30.

Буковина

Очень уверенно выглядит черновецкий коллектив в начале сезона. За 6 игр Первой лиги команда одержала 4 победы в поединках против «Пробоя», «Виктории», «Прикарпатья» и «Чернигова», а также дважды сыграла в нулевую ничью с «Ингульцем» и «Агробизнесом». 14 набранных зачетных баллов позволяют «Буковине» занимать 2 место турнирной таблицы чемпионата. Похоже, новый тренер Сергей Шищенко строит одного из главных претендентов на повышение к УПЛ.

В 1/32 финала Кубка Украины «Буковина» без проблем обыграла любительский «Авангард Лозовая» со счетом 3:0.

Карпаты Львов

В первых матчах нового сезона львовяне показывают поистине удивительную игру. За 5 туров Премьер-лиги у команды до сих пор нет ни одной победы, на ее счету 4 ничьи против «Шахтера», «Колоса», «Кудровки» и «Полтавы», а также поражение 2:0 в поединке с «Полесьем». С 4 баллами на счету «бело-зеленые» находятся на 12-м месте турнирной таблицы.

Однако в кубке путь команды начался действительно феерически. В поединке 1/32 финала «Карпаты» разгромили криворожский «Пенуэл» из Второй лиги со счетом 8:0.

Личные встречи

Последний раз команды встречались в официальных играх еще в 2023 году в рамках Первой лиги Украины. Тогда в обоих поединках с общим счетом 3:1 победили «Карпаты».

Интересные факты

  • Выигрышная серия «Буковины» продолжается уже 5 игр подряд. В общей сложности команда не проиграла ни в одном из 7 официальных поединков сезона.
  • «Буковина» отличилась 12-ю голами в текущем сезоне Первой лиги – лучший результат среди всех команд.
  • «Карпаты» пропустили 9 голов в текущем сезоне УПЛ – 3-й самый худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.85.

Прогноз Sport.ua
Буковина
18 сентября 2025 -
15:30
Карпаты Львов
Обе забьют 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лига чемпионов: Манчестер Сити – Наполи. Прогноз и анонс на матч
Спортинг – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Буковина Черновцы Карпаты Львов прогнозы прогнозы на футбол Кубок Украины по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран назвал свою мечту в футболе. Она связана с Шахтером
Футбол | 18 сентября 2025, 09:04 9
Арда Туран назвал свою мечту в футболе. Она связана с Шахтером
Арда Туран назвал свою мечту в футболе. Она связана с Шахтером

Турецкий тренер верит, что может привести «горняков» к победе в еврокубке

В Александрии объяснили, когда уволят Нестеренко: «Без лишнего давления»
Футбол | 18 сентября 2025, 09:57 1
В Александрии объяснили, когда уволят Нестеренко: «Без лишнего давления»
В Александрии объяснили, когда уволят Нестеренко: «Без лишнего давления»

Евгений Кочерга рассказал о будущем Кирилла Нестеренко

Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 17:59
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Футбол | 17.09.2025, 15:25
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Футбол | 17.09.2025, 21:45
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 2
Футбол
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 6
Футбол
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 17
Футбол
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем