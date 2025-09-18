Буковина – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
18 сентября в 15:30 начнется матч 1/16 Кубка Украины
18 сентября в 15.30 начнется матч 1/16 финала Кубка Украины между перволиговой «Буковиной» и представителем УПЛ «Карпатами».
Матч будет сыгран на стадионе «Буковина» в Черновцах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Буковина» после шести туров в Первой лиге занимает второе место в чемпионате. Команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Подопечные Сергея Шищенко демонстрируют приличную результативность – в среднем 2 мяча за игру.
«Карпаты» под руководством Владислава Лупашко пока без побед в УПЛ: у львовян 4 ничьи и одно поражение.
Ни одна из команд в своей истории не выигрывала Кубок Украины, но «Карпаты» дважды играли в финале (1992/93, 1998/99).
Буковина – Карпаты. Начало в 15:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ ни разу не навестил футболиста
Во время матча на поле находились одновременно восемь легионеров криворожского клуба