Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Буковина
18.09.2025 15:30 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
18 сентября 2025, 07:05 |
100
0

Буковина – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 сентября в 15:30 начнется матч 1/16 Кубка Украины

18 сентября 2025, 07:05 |
100
0
Буковина – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

18 сентября в 15.30 начнется матч 1/16 финала Кубка Украины между перволиговой «Буковиной» и представителем УПЛ «Карпатами».

Матч будет сыгран на стадионе «Буковина» в Черновцах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Буковина» после шести туров в Первой лиге занимает второе место в чемпионате. Команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Подопечные Сергея Шищенко демонстрируют приличную результативность – в среднем 2 мяча за игру.

«Карпаты» под руководством Владислава Лупашко пока без побед в УПЛ: у львовян 4 ничьи и одно поражение.

Ни одна из команд в своей истории не выигрывала Кубок Украины, но «Карпаты» дважды играли в финале (1992/93, 1998/99).

Буковина – Карпаты. Начало в 15:30

По теме:
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Итоги первого дня 1/16 финала Кубка Украины. Шахтер и Динамо идут дальше
ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды
Кубок Украины по футболу Карпаты Львов Буковина Черновцы смотреть онлайн
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала
Футбол | 18 сентября 2025, 00:12 9
Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала
Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала

Президент УАФ ни разу не навестил футболиста

Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Футбол | 17 сентября 2025, 15:25 8
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина

Во время матча на поле находились одновременно восемь легионеров криворожского клуба

Дебют Зинченко, победы Шахтера и Динамо, успех сборной Украины в теннисе
Футбол | 18.09.2025, 06:00
Дебют Зинченко, победы Шахтера и Динамо, успех сборной Украины в теннисе
Дебют Зинченко, победы Шахтера и Динамо, успех сборной Украины в теннисе
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Футбол | 17.09.2025, 12:35
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Теннис | 17.09.2025, 16:44
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 16
Футбол
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем