Буковина – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 сентября в 15.30 начнется матч 1/16 финала Кубка Украины между перволиговой «Буковиной» и представителем УПЛ «Карпатами».

Матч будет сыгран на стадионе «Буковина» в Черновцах.

«Буковина» после шести туров в Первой лиге занимает второе место в чемпионате. Команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Подопечные Сергея Шищенко демонстрируют приличную результативность – в среднем 2 мяча за игру.

«Карпаты» под руководством Владислава Лупашко пока без побед в УПЛ: у львовян 4 ничьи и одно поражение.

Ни одна из команд в своей истории не выигрывала Кубок Украины, но «Карпаты» дважды играли в финале (1992/93, 1998/99).

Буковина – Карпаты. Начало в 15:30