Буковина – Карпаты – 1:0. Львы упали в Черновцах. Видео голов и обзор
Команды встретились в матче 1/16 финала Кубка Украины
18 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины встретились перволиговая «Буковина» и представитель УПЛ «Карпаты».
Хозяева поля неплохо начали игру и первые моменты стали появляться у них.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
А уже на 17-й минуте Олег Кожушко открыл счет в матче. Результативную атаку «Буковине» принес стандарт.
Во втором тайме подопечные Сергея Шищенко отдали инициативу сопернику и грамотно отыграли в защите. Счет до финального свистка не изменился.
Кубок Украины. 1/16 финала. 18 сентября
Буковина Черновцы – Карпаты Львов – 1:0
Гол: Кожушко, 17
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер разочарован поведением лидера «Барселоны»
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины 2025/26
ламали калину,
гуцул Кожушко у Карпат
вирвав пі&c&ю&р&ину