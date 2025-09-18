Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Буковина
18.09.2025 15:30 – FT 1 : 0
Карпаты Львов
18 сентября 2025, 17:45 |
Буковина – Карпаты – 1:0. Львы упали в Черновцах. Видео голов и обзор

Команды встретились в матче 1/16 финала Кубка Украины

Буковина – Карпаты – 1:0. Львы упали в Черновцах. Видео голов и обзор
ФК Буковина

18 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины встретились перволиговая «Буковина» и представитель УПЛ «Карпаты».

Хозяева поля неплохо начали игру и первые моменты стали появляться у них.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

А уже на 17-й минуте Олег Кожушко открыл счет в матче. Результативную атаку «Буковине» принес стандарт.

Во втором тайме подопечные Сергея Шищенко отдали инициативу сопернику и грамотно отыграли в защите. Счет до финального свистка не изменился.

Кубок Украины. 1/16 финала. 18 сентября

Буковина Черновцы – Карпаты Львов – 1:0

Гол: Кожушко, 17

Видео голов и обзор матча

События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Буковина).
Буковина Черновцы Карпаты Львов Кубок Украины по футболу видео голов и обзор Олег Кожушко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
