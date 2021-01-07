Зимнее межсезонье клубов УПЛ: расписание и результаты контрольных матчей

Предлагаем вниманию читателей результаты и расписание контрольных встреч команд украинской Премьер-лиги во время зимнего межсезонья в 2021 году.
ОБНОВЛЯЕТСЯ
|Клуб
|Первый сбор
|Второй сбор
|
Выход из отпуска:
10.01
|
15.01 - 26.01 (ОАЭ)
Контрольные матчи:
18.01. Динамо – Легия Варшава (Польша)
21.01. Динамо – Шахтер Солигорск (Беларусь)
|29.01 - (Турция)
|
Выход из отпуска:
14.01
|
17.01 - 26.01 (Турция)
Контрольные матчи:
21.01. Шахтер – Лех (Польша)
23.01. Шахтер – Лудогорец (Болгария)
25.01. Шахтер – Марибор (Словения)
26.01. Шахтер – Слован Братислава (Словакия)
|
29.01 - 05.02 (Турция)
|
Выход из отпуска:
10.01
|22.01 - 04.02 (Турция)
|08.02 - (Турция или Испания)
|
Выход из отпуска:
|
07.01 - 07.02 (Турция)
Контрольные матчи:
12.01. Заря – Ракув (Польша)
15.01. Заря – Пяст (Польша)
19.01. Заря – Войводина (Сербия)
20.01. Заря – Вождовац (Сербия)
25.01. Заря – Шкендия (Северная Македония)
В планах еще три спарринга
|
Не запланирован
|
Выход из отпуска:
|
12.01 - 06.02 (Турция)
Контрольные матчи:
Ворскла – Младост (Сербия)
Ворскла – Мура (Словения)
Ворскла – Зета (Черногория)
|
Не запланирован
|
Выход из отпуска:
13.01
|
12.01 - 29.01 (Турция)
В планах семь спаррингов
|
Пока неизвестно
|
Выход из отпуска:
09.01
|
15.01 - 05.02 (Турция)
|Не запланирован
|
Выход из отпуска:
09.01
|
21.01 - (Турция)
В планах пять спаррингов
|
Не запланирован
|
Выход из отпуска:
|
07.01 - 05.02 (Турция)
Контрольные матчи:
09.01. Мариуполь – Слован Братислава (Словакия)
20.01. Мариуполь – Ракув (Польша)
28.01. Мариуполь – Пролетер (Сербия)
Мариуполь – Кызылжар (Казахстан)
|
(Турция)
|
Выход из отпуска:
09.01
|
19.01 - 11.02 (Турция)
Контрольные матчи:
26.01. Ингулец – Македония Герче Петров
В планах еще пять спаррингов
|
Не запланирован
|
Выход из отпуска:
11.01
|
12.01 - 21.01 (Ужгород)
В планах спарринги с венгерскими командами
|
23.01 - (Турция)
В планах пять спарринов
|
Выход из отпуска:
11.01
|
11.01 - 19.01 (Винники)
|20.01 - 05.02 (Турция)
|
Выход из отпуска:
09.01
|
09.01 - 23.01 (Львов, Мукачево)
|
24.01 - 07.02 (Турция)
Контрольные матчи:
Львов – Шкупи (Северная Македония)
Львов – Академия Пандев (Северная Македония)
Львов – Верес (Украина)
|
Выход из отпуска:
09.01
|13.01 - (Турция)
|Не запланирован
Денис Шаховец, Sport.ua
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Уже достигнута договоренность о проведении спарринга с сербским ФК «Младост» (Лучаны), также близки к завершению переговоры о спаррингах со словенской «Мурой» (Мурска-Собота) и черногорской «Зетой» (Подгорица).
Спорт уа вы канечно как всегда в ауте)))
Уже достигнута договоренность о проведении спарринга с сербским ФК «Младост» (Лучаны), также близки к завершению переговоры о спаррингах со словенской «Мурой» (Мурска-Собота) и черногорской «Зетой» (Подгорица).
Спорт уа вы канечно как всегда в ауте)))
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