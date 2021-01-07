Зимнее межсезонье клубов УПЛ: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

  • 07.01.2021 17:07
  • 4318 просмотров
  • 1 комментарий
Зимнее межсезонье клубов УПЛ: расписание и результаты контрольных матчей
© ФК Колос

Предлагаем вниманию читателей результаты и расписание контрольных встреч команд украинской Премьер-лиги во время зимнего межсезонья в 2021 году.

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Клуб Первый сбор Второй сбор

Выход из отпуска:

10.01

15.01 - 26.01 (ОАЭ)

Контрольные матчи:

18.01. Динамо – Легия Варшава (Польша)

21.01. Динамо – Шахтер Солигорск (Беларусь)

 29.01 - (Турция)

Выход из отпуска:

14.01

17.01 - 26.01 (Турция)

Контрольные матчи:

21.01. Шахтер – Лех (Польша)

23.01. Шахтер – Лудогорец (Болгария)

25.01. Шахтер – Марибор (Словения)

26.01. Шахтер – Слован Братислава (Словакия)

29.01 - 05.02 (Турция)

Выход из отпуска:

10.01

 22.01 - 04.02 (Турция) 08.02 - (Турция или Испания)

Выход из отпуска:

05.01

07.01 - 07.02 (Турция)

Контрольные матчи:

12.01. Заря – Ракув (Польша)

15.01. Заря – Пяст (Польша)

19.01. Заря – Войводина (Сербия)

20.01. Заря – Вождовац (Сербия)

25.01. Заря – Шкендия (Северная Македония)

В планах еще три спарринга

 

Не запланирован

Выход из отпуска:

06.01

12.01 - 06.02 (Турция)

Контрольные матчи:

Ворскла – Младост (Сербия)

Ворскла – Мура (Словения)

Ворскла – Зета (Черногория)

 

Не запланирован

Выход из отпуска:

13.01

12.01 - 29.01 (Турция)

В планах семь спаррингов

Пока неизвестно

Выход из отпуска:

09.01

15.01 - 05.02 (Турция)

 Не запланирован

Выход из отпуска:

09.01

21.01 - (Турция)

В планах пять спаррингов

Не запланирован

Выход из отпуска:

04.01

07.01 - 05.02 (Турция)

Контрольные матчи:

09.01. Мариуполь – Слован Братислава (Словакия)

20.01. Мариуполь – Ракув (Польша)

28.01. Мариуполь – Пролетер (Сербия)

Мариуполь – Кызылжар (Казахстан)

(Турция)

Выход из отпуска:

09.01

19.01 - 11.02 (Турция)

Контрольные матчи:

26.01. Ингулец – Македония Герче Петров

В планах еще пять спаррингов

Не запланирован

Выход из отпуска:

11.01

12.01 - 21.01 (Ужгород)

В планах спарринги с венгерскими командами

23.01 - (Турция)

В планах пять спарринов

Выход из отпуска:

11.01

11.01 - 19.01 (Винники)

 20.01 - 05.02 (Турция)

Выход из отпуска:

09.01

09.01 - 23.01 (Львов, Мукачево)

24.01 - 07.02 (Турция)

 

Контрольные матчи:

Львов – Шкупи (Северная Македония)

Львов – Академия Пандев (Северная Македония)

Львов – Верес (Украина)

 

Выход из отпуска:

09.01

 13.01 - (Турция) Не запланирован
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Денис Шаховец, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 05.01.2021 21:48
    0
    На сбор в Турцию «Ворскла» отправится одной из первых среди украинских команд - 12 января 2021 года. Запланированы три спарринга, однако состоятся они в конце зарубежного этапа подготовки.
    Уже достигнута договоренность о проведении спарринга с сербским ФК «Младост» (Лучаны), также близки к завершению переговоры о спаррингах со словенской «Мурой» (Мурска-Собота) и черногорской «Зетой» (Подгорица).
    Спорт уа вы канечно как всегда в ауте)))
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 05.01.2021 21:48
    0
    На сбор в Турцию «Ворскла» отправится одной из первых среди украинских команд - 12 января 2021 года. Запланированы три спарринга, однако состоятся они в конце зарубежного этапа подготовки.
    Уже достигнута договоренность о проведении спарринга с сербским ФК «Младост» (Лучаны), также близки к завершению переговоры о спаррингах со словенской «Мурой» (Мурска-Собота) и черногорской «Зетой» (Подгорица).
    Спорт уа вы канечно как всегда в ауте)))
    Ссылка
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