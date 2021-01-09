Александрия вышла из отпуска. Пока что новичков просматривать не будут

В субботу игроки «Александрии» вышли из отпуска и провели первую тренировку в 2021 году.

Наставник Владимир Шаран рассказал о планах подготовки, а также отметил, что просматривать новичков команда пока что не будет.

«К счастью, приступаем к работе в полном составе - все ребята здоровы. Восстановились после травм и вернулись к нам Глеб Бухал и Денис Мирошниченко. К команде присоединились игроки молодежного состава - Андрей Новиков, Андрей Глоба, Никита Дудка и Вячеслав Борисенко. Мы их прекрасно знаем, хотя будем еще говорить. На просмотре у нас никого не будет».

«С 9 по 18 января мы будем работать в Александрии. Во время этого сбора сделаем акцент на физический компонент, силовую выносливость - то, что нужно в будущем для достижения высоких результатов. Также запланировано два контрольных поединка с U-21. 21 января мы отправляемся на сборы в Турцию. Базуруемся в отеле Gold City (г..Алания). Там у нас уже запланировано четыре спарринга. Соперниками нашей команды будут: 24.01 «Македония ГП» (Македония), 26.01 «ЦСКА» (Болгария), 29.01 «Славия» и «Арда» (Болгария)».

«Потом у команды будет два выходных и мы переедем на другую базу - в отель Susesi Luxury Resort, где запланировано еще четыре поединка», - сказал Шаран.