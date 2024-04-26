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Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 23:52 | Обновлено 27 апреля 2024, 00:02
692
2

Срна признался, почему Шахтер не назначит тренером Григорчука или Вернидуба

Дарио считает, что в Украине сложно найти коуча под «шахтерский футбол»

26 апреля 2024, 23:52 | Обновлено 27 апреля 2024, 00:02
692
2
Срна признался, почему Шахтер не назначит тренером Григорчука или Вернидуба
ФК Шахтер. Дарио Срна

Директор донецкого «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал, почему клуб делает ставку на специалистов из-за границы, а не на коучей из Украины:

«В Украине есть хорошие тренеры. Мне нравится Ротань, тренер Оболони [Иващенко]. Но очень тяжело найти украинского тренера под шахтерский футбол.

Григорчук? Это не шахтерский футбол, а больше футбол Аталанты Гасперини. Шахтер так не играет. Мне очень нравится философия футбола Григорчука, но, к сожалению, это не философия Шахтера.

Вернидуб показывал суперрезультат в Шерифе, а сейчас в Кривбассе, но я считаю, что европейские тренеры сегодня могут дать больше Шахтеру, чем украинские», – сказал Дарио.

Срна также рассказал об отношении к сербам и россиянам.

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Дарио Срна Шахтер Донецк Роман Григорчук Юрий Вернидуб
Даниил Агарков Источник: KDK
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Gargantua
а ван Левен это было под "шахтерский футбол"?
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+1
avk2307
Та вони вас ненавидять. Ти згадай свою руку з Кривбасом і що ти там малював.
Як після цього до тебе йти в тренери?
До тебе не піде ніхто.
Тим паче після Йовічевіча і Леувена.
Ви тупо клуб криса . ні фейр плей ні відношення нормального, тупо бабки і ....
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0
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