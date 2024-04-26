Срна признался, почему Шахтер не назначит тренером Григорчука или Вернидуба

Директор донецкого «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал, почему клуб делает ставку на специалистов из-за границы, а не на коучей из Украины:

«В Украине есть хорошие тренеры. Мне нравится Ротань, тренер Оболони [Иващенко]. Но очень тяжело найти украинского тренера под шахтерский футбол.

Григорчук? Это не шахтерский футбол, а больше футбол Аталанты Гасперини. Шахтер так не играет. Мне очень нравится философия футбола Григорчука, но, к сожалению, это не философия Шахтера.

Вернидуб показывал суперрезультат в Шерифе, а сейчас в Кривбассе, но я считаю, что европейские тренеры сегодня могут дать больше Шахтеру, чем украинские», – сказал Дарио.

Срна также рассказал об отношении к сербам и россиянам.