Срна признался, почему Шахтер не назначит тренером Григорчука или Вернидуба
Дарио считает, что в Украине сложно найти коуча под «шахтерский футбол»
Директор донецкого «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал, почему клуб делает ставку на специалистов из-за границы, а не на коучей из Украины:
«В Украине есть хорошие тренеры. Мне нравится Ротань, тренер Оболони [Иващенко]. Но очень тяжело найти украинского тренера под шахтерский футбол.
Григорчук? Это не шахтерский футбол, а больше футбол Аталанты Гасперини. Шахтер так не играет. Мне очень нравится философия футбола Григорчука, но, к сожалению, это не философия Шахтера.
Вернидуб показывал суперрезультат в Шерифе, а сейчас в Кривбассе, но я считаю, что европейские тренеры сегодня могут дать больше Шахтеру, чем украинские», – сказал Дарио.
Срна также рассказал об отношении к сербам и россиянам.
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