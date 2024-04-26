Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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  4. СРНА: В россии есть нормальные люди. Если что-то скажут... Тут у них тяжело
Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 22:38 |
2272
26

СРНА: В россии есть нормальные люди. Если что-то скажут... Тут у них тяжело

Директор «Шахтера» по футболу рассказал об отношении к сербам и россиянам

26 апреля 2024, 22:38 |
2272
26
СРНА: В россии есть нормальные люди. Если что-то скажут... Тут у них тяжело
ФК Шахтер. Дарио Срна

Директор донецкого «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал об отношении к сербам и россиянам:

– Со времен хорватской войны прошло уже 30 лет. Расскажите нам, украинцам, как вы сейчас относитесь к сербам, к боснийцам?

– У меня есть много друзей в Сербии. Я с ними играл, я с ними жил, я с ними плакал, я с ними радовался. Один из них – Игор Дуляй, фантастический парень, который любит Украину, любит «Шахтер», звонит каждый день, переживает. Играл в «Севастополе», играл в «Шахтере». Конечно, переживает за Украину очень.

– Они не являются для вас врагами?

– Нет. Он – точно нет. Слушайте, есть нормальные люди везде, есть больные люди везде. Мы сегодня ненавидим россию, но я считаю, что даже в России сегодня есть нормальные люди, которые боятся что-то сказать. Если скажут что-то против этого дебила – он закроет всю его семью. Тут у них очень тяжело.

Даже с начала войны мне писали некоторые футболисты московского «Динамо», с которыми и против которых я играл: «Дарио, мы против войны. Если что-то скажем – нас закроют, контракт закончится». Это известные футболисты, играющие в сборной россии.

Я больше ни с кем из них не общаюсь, но вам хочу сказать, что, возможно, они бы сказали, но там конец: остается без контракта, закрывают все.

– Вы их понимаете?

– Я их не понимаю. С другой стороны, как бы мы поступили в этой ситуации?

– Как бы вы поступили?

– Пока я не в той ситуации, я не могу говорить, как бы я поступил. Я мог и «Шахтеру» сказать: «Все, война, переживает семья» и больше никогда не приезжать сюда. Я мог, у меня хорватский паспорт.

Никогда не забуду, как моя жена, когда через 2-3 недели, может, месяц после начала войны я вернулся в Украину, она мне говорит: «Аккуратно, береги себя, у тебя семья». Я говорю: «Хорошо, не переживай, все будет хорошо». Она говорит: «Ты так счастлив, когда едешь в Украину во время войны». Она понимает, что я еду к своим людям и своему дому. Поэтому я был счастлив, когда возвращался во время войны в Украину, – сказал Дарио.

Срна также рассказал о том, что сейчас не считает себя готовым быть наставником команды.

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Дарио Срна российско-украинская война Шахтер Донецк
Даниил Агарков Источник: KDK
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Комментарии 26
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Octopus
Если на начало войны было большинство россиян против войны, то сейчас им скабеева сделала перепрошивку и они молча поддерживают. Волонтеров тысячи, им донатят миллиарды рублей - одевают, обувают кацапского оккупанта. Уже все позабыли, что шайгу и ко обворовали страну, втирая басни про вторую армию мира. Сейчас в кацапстане доминирует мысль, раз войну начали - значит ее надо выиграть, владим владимыч пуйло вор - но он наш вор, а то будет как в 90-х. Хороший русский - это миф, создаваемый в фсб, население даже утопая в говне в Орске, поддерживает войну и пуйло.
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+4
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Boodya
Кончений популізм, особливо остання відповідь
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+4
Alexandr Ladizhenskiy
Так, я не вболіваю за Шахтар чи Динамо, і не є прихильником Даріо, але слова дуже сковеркані. Щойно подивився це інтервью і ці слова були сказані не з тим посилом що у заголовку. 
Інтервью виконано добре, були як і комплементарні питання так і провокаційні. 
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+3
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Андрій Заліщук
в росії нормальні люди??? я в сортах дерьма не розбираюсь, всі там для мене вороги
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+2
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avk2307
Треба було про Орбу і Віценця ще спитати....
була б така ж відповідь як про Дуляя?
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+1
Boodya
Йому чкурнути звідси простіше простого в разі нападу смаженого півня на зад, що він саме і зробить, а поки добре кормлять і в більш-менш безпеці, то буде патріотом Шахтаря в серці з Україною.
Коли вже з ним нарізки ці закінчаться?
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+1
PUMA
Ох и тяжко сегодня было даунецкой ботве отбиваться, а кокаинщик ещё более неришаемую задачу дал  !
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0
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OtsoCity
Даріо справжній патріот України. Подивитися інтерв'ю хвойди суркисів, а потім вже всерайтеся під себе щури кацапськи
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0
NoMad
О, харошиє рузькiє пiд'їхали. В принципi чого очiкувати вiд сpaних сепарiв з фк щури? Вони  всi там такi за узький мiр
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