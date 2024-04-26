СРНА: В россии есть нормальные люди. Если что-то скажут... Тут у них тяжело

Директор донецкого «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал об отношении к сербам и россиянам:

– Со времен хорватской войны прошло уже 30 лет. Расскажите нам, украинцам, как вы сейчас относитесь к сербам, к боснийцам?

– У меня есть много друзей в Сербии. Я с ними играл, я с ними жил, я с ними плакал, я с ними радовался. Один из них – Игор Дуляй, фантастический парень, который любит Украину, любит «Шахтер», звонит каждый день, переживает. Играл в «Севастополе», играл в «Шахтере». Конечно, переживает за Украину очень.

– Они не являются для вас врагами?

– Нет. Он – точно нет. Слушайте, есть нормальные люди везде, есть больные люди везде. Мы сегодня ненавидим россию, но я считаю, что даже в России сегодня есть нормальные люди, которые боятся что-то сказать. Если скажут что-то против этого дебила – он закроет всю его семью. Тут у них очень тяжело.

Даже с начала войны мне писали некоторые футболисты московского «Динамо», с которыми и против которых я играл: «Дарио, мы против войны. Если что-то скажем – нас закроют, контракт закончится». Это известные футболисты, играющие в сборной россии.

Я больше ни с кем из них не общаюсь, но вам хочу сказать, что, возможно, они бы сказали, но там конец: остается без контракта, закрывают все.

– Вы их понимаете?

– Я их не понимаю. С другой стороны, как бы мы поступили в этой ситуации?

– Как бы вы поступили?

– Пока я не в той ситуации, я не могу говорить, как бы я поступил. Я мог и «Шахтеру» сказать: «Все, война, переживает семья» и больше никогда не приезжать сюда. Я мог, у меня хорватский паспорт.

Никогда не забуду, как моя жена, когда через 2-3 недели, может, месяц после начала войны я вернулся в Украину, она мне говорит: «Аккуратно, береги себя, у тебя семья». Я говорю: «Хорошо, не переживай, все будет хорошо». Она говорит: «Ты так счастлив, когда едешь в Украину во время войны». Она понимает, что я еду к своим людям и своему дому. Поэтому я был счастлив, когда возвращался во время войны в Украину, – сказал Дарио.

Срна также рассказал о том, что сейчас не считает себя готовым быть наставником команды.