Лас-Пальмас – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

27 апреля на «Эстадио де Гран Канария» пройдет матч 33-го тура Примеры, в котором «Лас-Пальмас» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Лас-Пальмас – Жирона

Лас-Пальмас

Команда имеет даже опыт выступлений в еврокубках, правда, полувековой давности. А вот последние пол десятилетия канарейки провели в Сегунде. Только прошлой весной и только со второго места они вернулись. Зато в Примере подопечные Хавьера Гарсии Пимьенты показывали достойный футбол, сразу дав понять, что вылетать не собираются. Но, как часто бывает, и не только в Испании, выполнив задачу (отрыв от опасной зоны более чем комфортен), новички резко сбавляют обороты. Вот и сейчас после победы над Валенсией, что случилась еще 10-го февраля, очков почти не набирали, а весной начали проигрывать всем подряд. Но даже в таких условиях 1:4 с Сельтой, пусть и на поле мотивированного соперника, смотрится явным перебором.

Жирона

Клуб не так давно и вовсе сенсационно лидировал. Но те результаты от коллектива, что проводит только четвертый сезон в Примере за всю историю (и лишь второй кряду), вызывали скепсис - мол, все равно в итоге сдуются. Так и произошло, жиронцы сначала отстали от Реала, потом пропустили выше Барселону. А в апреле, открыв счет, в итоге уступили в Мадриде Атлетико. Впрочем, уж в топ-4 финишировать (и заодно пробиться в Лигу чемпионов, хотя единые собственники с Манчестер Сити откровенно беспокоят чиновников из УЕФА) подопечным Мичела Санчеса все еще вполне по силам. Как минимум, с Кадисом дома у них не было особенных проблем: забили пару голов к середине первого тайма, а в итоге довели до 4:1. Не ушел без очередного гола и Довбик, утвердившись в статусе лучшего бомбардира Примеры.

Статистика личных встреч

В последний раз канарейки выигрывали в 2015-м году. После этого было 3 ничьи и 6 побед жиронцев, в том числе 1:0 в рамках Примеры в этом сезоне.

Прогноз

GGBET не верит, что хозяева возьмут даже очко. Гости мотивированы борьбой за право остаться среди лидеров, так что ставим на жиронцев (коэффициент - 1,81).