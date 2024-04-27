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Испания
27 апреля 2024, 15:13 |
175
0

Лас-Пальмас – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 33-го тура Ла Лиги

27 апреля 2024, 15:13 |
175
0
Лас-Пальмас – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 27 апреля, проходит матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра проходит на стадионе «Эстадио Гран Канария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей сегодня заявлен форвард Артем Довбик, а хавбек Виктор Цыганков начал матч в запасе.

Ла Лиги. 33-й тур, 27 апреля (обновляется)

Лас-Пальмас – Жирона – 0:0

Трансляция матча

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Жирона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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