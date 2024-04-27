Лас-Пальмас – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 27 апреля, проходит матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра проходит на стадионе «Эстадио Гран Канария».

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В стартовом составе гостей сегодня заявлен форвард Артем Довбик, а хавбек Виктор Цыганков начал матч в запасе.

Ла Лиги. 33-й тур, 27 апреля (обновляется)

Лас-Пальмас – Жирона – 0:0

Трансляция матча