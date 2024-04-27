Испания27 апреля 2024, 15:13 |
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Лас-Пальмас – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 33-го тура Ла Лиги
27 апреля 2024, 15:13 |
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В субботу, 27 апреля, проходит матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и «Жирона».
Игра проходит на стадионе «Эстадио Гран Канария».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе гостей сегодня заявлен форвард Артем Довбик, а хавбек Виктор Цыганков начал матч в запасе.
Ла Лиги. 33-й тур, 27 апреля (обновляется)
Лас-Пальмас – Жирона – 0:0
Трансляция матча
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