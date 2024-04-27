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  4. Мичел оценил игру с Лас-Пальмасом, в которой в очередной раз забил Довбик
Испания
27 апреля 2024, 18:30 |
2590
0

Мичел оценил игру с Лас-Пальмасом, в которой в очередной раз забил Довбик

Каталонцы победили со счетом 2:0

27 апреля 2024, 18:30 |
2590
0
Мичел оценил игру с Лас-Пальмасом, в которой в очередной раз забил Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Гран Канария». Гости выиграли со счетом 2:0.

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал этот матч.

«Сегодняшняя победа очень важна для достижения нашей цели – Лиги чемпионов, учитывая, что между собой также играют два прямых соперника («Атлетик» – «Атлетико»), где кто-то точно потеряет очки.

Попадание в ЛЧ – это мечта для нашего города. Матч был тяжелым, ведь газон был в плохом состоянии. У нас было много трудностей с контролем мяча, и это вызвало дискомфорт и потери, но мы проделали поразительную работу сегодня. Я счастлив за победу на выезде, которая прервала неудачную серию, и за сухой матч тоже.

Наша цель – выйти в Лигу чемпионов. Я хотел бы, чтобы мы могли классифицироваться туда как можно быстрее, и если у нас будет время побороться за что-то другое, мы попробуем», – сказал Мичел.

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Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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