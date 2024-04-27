ЛЧ все ближе! Жирона с голом Довбика обыграла Лас-Пальмас и обогнала Барсу

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Гран Канария». Гости выиграли со счетом 2:0.

На 26-й минуте гости получили возможность пробить пенальти, однако Артем Довбик промахнулся, но партнер Давид Лопес добил мяч в ворота. Украинец реабилитировался на 57-й минуте, на этот раз уже реализовав пенальти.

Довбик покинул поле на 70-й минуте. На этой же минуте на поле вышел восстановившийся от травмы Виктор Цыганков, из-за которой он пропустил два матча.

Благодаря этой победе «Жирона» поднялась на второе место в Ла Лиге, опережая «Барселону» на одно очко, правда «Барса» свой матч игрового тура сыграет в понедельник против «Валенсии».

Ла Лига. 33-й тур, 27 апреля.

Лас-Пальмас – Жирона – 0:2

Гол: Лопес, 26, Добвик, 57 (пен).