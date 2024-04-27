ЛЧ все ближе! Жирона с голом Довбика обыграла Лас-Пальмас и обогнала Барсу
Каталонцы победили со счетом 2:0
В субботу, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Лас-Пальмас» и «Жирона».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Гран Канария». Гости выиграли со счетом 2:0.
На 26-й минуте гости получили возможность пробить пенальти, однако Артем Довбик промахнулся, но партнер Давид Лопес добил мяч в ворота. Украинец реабилитировался на 57-й минуте, на этот раз уже реализовав пенальти.
Довбик покинул поле на 70-й минуте. На этой же минуте на поле вышел восстановившийся от травмы Виктор Цыганков, из-за которой он пропустил два матча.
Благодаря этой победе «Жирона» поднялась на второе место в Ла Лиге, опережая «Барселону» на одно очко, правда «Барса» свой матч игрового тура сыграет в понедельник против «Валенсии».
Ла Лига. 33-й тур, 27 апреля.
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2
Гол: Лопес, 26, Добвик, 57 (пен).
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2
|Жирона
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|3
|Барселона
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|4
|Атлетико Мадрид
|32
|19
|4
|9
|59 - 38
|61
|5
|Атлетик Бильбао
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6
|Реал Сосьедад
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9
|Вильярреал
|32
|11
|9
|12
|51 - 55
|42
|10
|Хетафе
|32
|9
|13
|10
|38 - 44
|40
|11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|41 - 45
|37
|13
|Лас Пальмас
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|14
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|28 - 38
|35
|15
|Райо Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|16
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|17
|Мальорка
|32
|6
|13
|13
|26 - 38
|31
|18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20
|Альмерия
|32
|1
|11
|20
|31 - 64
|14
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) April 27, 2024
⚽️ David López
⚽️ Dovbyk
💪 Quina VICTÒRIA!
🔴⚪️ #LasPalmasGirona pic.twitter.com/K3sj0G4E9o
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