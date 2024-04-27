Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЧ все ближе! Жирона с голом Довбика обыграла Лас-Пальмас и обогнала Барсу
Чемпионат Испании
Лас Пальмас
27.04.2024 15:00 – FT 0 : 2
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 апреля 2024, 17:05 | Обновлено 27 апреля 2024, 17:15
4248
5

ЛЧ все ближе! Жирона с голом Довбика обыграла Лас-Пальмас и обогнала Барсу

Каталонцы победили со счетом 2:0

27 апреля 2024, 17:05 | Обновлено 27 апреля 2024, 17:15
4248
5
ЛЧ все ближе! Жирона с голом Довбика обыграла Лас-Пальмас и обогнала Барсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Гран Канария». Гости выиграли со счетом 2:0.

На 26-й минуте гости получили возможность пробить пенальти, однако Артем Довбик промахнулся, но партнер Давид Лопес добил мяч в ворота. Украинец реабилитировался на 57-й минуте, на этот раз уже реализовав пенальти.

Довбик покинул поле на 70-й минуте. На этой же минуте на поле вышел восстановившийся от травмы Виктор Цыганков, из-за которой он пропустил два матча.

Благодаря этой победе «Жирона» поднялась на второе место в Ла Лиге, опережая «Барселону» на одно очко, правда «Барса» свой матч игрового тура сыграет в понедельник против «Валенсии».

Ла Лига. 33-й тур, 27 апреля.

Лас-Пальмас – Жирона – 0:2
Гол: Лопес, 26, Добвик, 57 (пен).

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 33 26 6 1 71 - 22 84
2 Жирона 33 22 5 6 69 - 40 71
3 Барселона 32 21 7 4 64 - 37 70
4 Атлетико Мадрид 32 19 4 9 59 - 38 61
5 Атлетик Бильбао 32 16 10 6 52 - 30 58
6 Реал Сосьедад 33 13 12 8 46 - 35 51
7 Бетис 32 12 12 8 40 - 38 48
8 Валенсия 32 13 8 11 35 - 34 47
9 Вильярреал 32 11 9 12 51 - 55 42
10 Хетафе 32 9 13 10 38 - 44 40
11 Осасуна 32 11 6 15 37 - 46 39
12 Севилья 32 9 10 13 41 - 45 37
13 Лас Пальмас 33 10 7 16 30 - 41 37
14 Алавес 32 9 8 15 28 - 38 35
15 Райо Вальекано 32 7 13 12 27 - 39 34
16 Сельта 32 7 10 15 37 - 47 31
17 Мальорка 32 6 13 13 26 - 38 31
18 Кадис 32 4 13 15 22 - 45 25
19 Гранада 32 3 9 20 33 - 61 18
20 Альмерия 32 1 11 20 31 - 64 14
Полная таблица
По теме:
Мичел оценил игру с Лас-Пальмасом, в которой в очередной раз забил Довбик
Стала известна оценка Довбика за игру с Лас-Пальмасом, в которой он забил
Атлетико – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
Футбол | 27 апреля 2024, 09:42 16
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?

«Королевский клуб» не хочет платить украинцу желаемую зарплату

ЛНЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27 апреля 2024, 14:05 15
ЛНЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра первого круга этих команд стала единственной для Дарио Срна в качестве главного тренера

Крах Ливерпуля. Команда теряет очки в гонке АПЛ, конфликт Салаха и Клоппа
Футбол | 27.04.2024, 16:32
Крах Ливерпуля. Команда теряет очки в гонке АПЛ, конфликт Салаха и Клоппа
Крах Ливерпуля. Команда теряет очки в гонке АПЛ, конфликт Салаха и Клоппа
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Футбол | 27.04.2024, 00:08
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Футбол | 27.04.2024, 00:05
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
uausa
Тягнуть Артема на пічічі, а потім продадуть як кращого бомбардира лаліги
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Захарченко
Головне відірватися від Атлетиків ✌️
Ответить
+2
AK.228
👏👏
Ответить
0
uausa
Як і прогнозував: перемога Жирони з голом Довбика
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
27.04.2024, 07:56
Футбол
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
26.04.2024, 08:01 7
Футбол
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
26.04.2024, 21:16 23
Футбол
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
25.04.2024, 16:22 22
Теннис
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
27.04.2024, 00:59 9
Футбол
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
25.04.2024, 21:40 8
Футбол
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
Напряженный финал. Билодид выиграла чемпионат Европы 2024 по дзюдо
25.04.2024, 20:47 3
Другие виды
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
26.04.2024, 17:21 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем