27.04.2024 15:00 - : -
Испания24 апреля 2024, 12:30 |
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Лас-Пальмас – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 апреля в 15:00 матч чемпионата Испании
24 апреля 2024, 12:30 |
822
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В субботу, 27 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лас-Пальмас – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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