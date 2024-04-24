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Чемпионат Испании
Лас Пальмас
27.04.2024 15:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 апреля 2024, 12:30 |
822
0

Лас-Пальмас – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 апреля в 15:00 матч чемпионата Испании

24 апреля 2024, 12:30 |
822
0
Лас-Пальмас – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 27 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лас-Пальмас – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник Sport.ua
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