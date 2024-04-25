Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Бельгиец будет готов к матчу Ла Лиги против «Кадиса», который пройдет 4 мая.

Ожидается, что в первом поединке Лиги чемпионов против «Баварии» 30 апреля в старте «Реала» выйдет украинский вратарь Андрей Лунин, однако уже во втором матче, 8 мая, может сыграть Куртуа. Отмечается, что бельгиец сейчас находится в отличной форме и Карло Анчелотти может доверить ему место в старте в ответном матче.

Ранее сообщалось, что Лунин хочет получать в «Реале» такую же зарплату, как и Куртуа.