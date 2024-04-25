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  4. Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Лига чемпионов
25 апреля 2024, 18:50 |
1019
0

Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины

Место в воротах Лунина может занять Куртуа

25 апреля 2024, 18:50 |
1019
0
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Бельгиец будет готов к матчу Ла Лиги против «Кадиса», который пройдет 4 мая.

Ожидается, что в первом поединке Лиги чемпионов против «Баварии» 30 апреля в старте «Реала» выйдет украинский вратарь Андрей Лунин, однако уже во втором матче, 8 мая, может сыграть Куртуа. Отмечается, что бельгиец сейчас находится в отличной форме и Карло Анчелотти может доверить ему место в старте в ответном матче.

Ранее сообщалось, что Лунин хочет получать в «Реале» такую же зарплату, как и Куртуа.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал - Бавария Лига чемпионов Карло Анчелотти Реал Мадрид Бавария
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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