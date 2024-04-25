Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Место в воротах Лунина может занять Куртуа
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Бельгиец будет готов к матчу Ла Лиги против «Кадиса», который пройдет 4 мая.
Ожидается, что в первом поединке Лиги чемпионов против «Баварии» 30 апреля в старте «Реала» выйдет украинский вратарь Андрей Лунин, однако уже во втором матче, 8 мая, может сыграть Куртуа. Отмечается, что бельгиец сейчас находится в отличной форме и Карло Анчелотти может доверить ему место в старте в ответном матче.
Ранее сообщалось, что Лунин хочет получать в «Реале» такую же зарплату, как и Куртуа.
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