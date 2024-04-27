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  4. Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Испания
27 апреля 2024, 00:59 |
711
0

Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины

Украинский вратарь остался в запасе в последнем матче

27 апреля 2024, 00:59 |
711
0
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В пятницу, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид».

Матч прошел на стадионе «Аноэта» и завершился победой «сливочных» со счетом 1:0. В старте мадридского клуба вышел испанский вратарь Кепа Аррисабалага.

По информации источника, украинский вратарь Андрей Лунин и его агент Жорже Мендеш были разочарованы решением главного тренера «Реала» Карло Анчелотти выпустить в старте Кепу. Андрей и его агент считают, что ротация вратарей сейчас неуместна, особенно учитывая ближайшие важные матчи Лиги чемпионов. Отмечается, что сейчас Лунин все больше отдаляется от продления контракта с «Реалом».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.

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Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Кепа Аррисабалага Жорже Мендеш Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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