Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины

В пятницу, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид».

Матч прошел на стадионе «Аноэта» и завершился победой «сливочных» со счетом 1:0. В старте мадридского клуба вышел испанский вратарь Кепа Аррисабалага.

По информации источника, украинский вратарь Андрей Лунин и его агент Жорже Мендеш были разочарованы решением главного тренера «Реала» Карло Анчелотти выпустить в старте Кепу. Андрей и его агент считают, что ротация вратарей сейчас неуместна, особенно учитывая ближайшие важные матчи Лиги чемпионов. Отмечается, что сейчас Лунин все больше отдаляется от продления контракта с «Реалом».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.