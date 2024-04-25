6:0, 6:0. Известна следующая соперника Ястремской в Мадриде

Коко Гофф из США (№3 WTA) стартовала с более чем уверенной победы на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде и в третьем раунде сразится с 31-й сеяной украинкой Даяной Ястремской.

Во втором круге американка в двух сетах деклассировала Аранчу Рус из Нидерландов (№47 WTA)

Мадрид. Второй круг

Коко Гофф (США ) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:0, 6:0

Гофф впервые в карьере выиграла матч, не отдав сопернице ни одного гейма. Коко с мая 2022-го не проигрывает левшам (11-0). Рус впервые с 2009 года проиграла матч со счетом 0:6, 0:6.

Интересно, что Даяна Ястремская еще ни разу не играла с Коко Гофф.