6:0, 6:0. Известна следующая соперника Ястремской в Мадриде
Коко Гофф неожиданно легко уничтожила Аранчу Рус на грунте
Коко Гофф из США (№3 WTA) стартовала с более чем уверенной победы на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде и в третьем раунде сразится с 31-й сеяной украинкой Даяной Ястремской.
Во втором круге американка в двух сетах деклассировала Аранчу Рус из Нидерландов (№47 WTA)
Мадрид. Второй круг
Коко Гофф (США ) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:0, 6:0
Гофф впервые в карьере выиграла матч, не отдав сопернице ни одного гейма. Коко с мая 2022-го не проигрывает левшам (11-0). Рус впервые с 2009 года проиграла матч со счетом 0:6, 0:6.
Интересно, что Даяна Ястремская еще ни разу не играла с Коко Гофф.
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