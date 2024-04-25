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  4. 6:0, 6:0. Известна следующая соперника Ястремской в Мадриде
WTA
25 апреля 2024, 19:15 | Обновлено 25 апреля 2024, 19:18
1585
4

6:0, 6:0. Известна следующая соперника Ястремской в Мадриде

Коко Гофф неожиданно легко уничтожила Аранчу Рус на грунте

25 апреля 2024, 19:15 | Обновлено 25 апреля 2024, 19:18
1585
4
6:0, 6:0. Известна следующая соперника Ястремской в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Аранча Рус и Коко Гофф

Коко Гофф из США (№3 WTA) стартовала с более чем уверенной победы на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде и в третьем раунде сразится с 31-й сеяной украинкой Даяной Ястремской.

Во втором круге американка в двух сетах деклассировала Аранчу Рус из Нидерландов (№47 WTA)

Мадрид. Второй круг
Коко Гофф (США ) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:0, 6:0

Гофф впервые в карьере выиграла матч, не отдав сопернице ни одного гейма. Коко с мая 2022-го не проигрывает левшам (11-0). Рус впервые с 2009 года проиграла матч со счетом 0:6, 0:6.

Интересно, что Даяна Ястремская еще ни разу не играла с Коко Гофф.

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Коко Гофф Аранча Рус WTA Мадрид Даяна Ястремская
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 4
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introvert
Тим часом татарку "грозу Даяни" винесли з турніру і з світової двадцятки. Дрібничка, а приємно.
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0
ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
Він допоможе ПСЖ в Лізі чемпіонів.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Sit Simurg
Якби вона зі мной зіграла - результат був би такий же  ..)
Але в мене зараз підіймається самооцінка  ...)
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-1
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