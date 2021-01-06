С тремя новичками. Ворскла вышла из отпуска и приступила к тренировкам

6-го января «Ворскла» вышла из отпуска и под руководством наставника Юрия Максимова провела первую тренировку в 2021 году.

В ближайшие дни команда будет работать в Полтаве, а 12-го января отправится на сбор в Турцию.

Фото на официальном сайте указывают, что к работе присоединился главный зимний новичок «Ворсклы» Георгий Цитаишвили, которого арендовали у «Динамо».

Кроме того, клуб успел оформить контракты хавбеков Оливье Тилля и Амилькара Коджови.