С тремя новичками. Ворскла вышла из отпуска и приступила к тренировкам

6-го января «Ворскла» вышла из отпуска и под руководством наставника Юрия Максимова провела первую тренировку в 2021 году.
В ближайшие дни команда будет работать в Полтаве, а 12-го января отправится на сбор в Турцию.
Фото на официальном сайте указывают, что к работе присоединился главный зимний новичок «Ворсклы» Георгий Цитаишвили, которого арендовали у «Динамо».
Кроме того, клуб успел оформить контракты хавбеков Оливье Тилля и Амилькара Коджови.
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Источник — ФК Ворскла
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