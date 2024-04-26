Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
«Милан» вступил в борьбу с «ПСЖ», «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» за Андрея
23 апреля появилась информация о том, что 25-летний украинский голкипер Андрей Лунин отклонил предложение руководства мадридского футбольного клуба «Реал» о продлении контракта.
На фоне таких слухов появились основные претенденты на трансфер украинца: «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает издание El Nacional, за Луниным также следит легендарный итальянский коллектив «Милан», который за свою историю 19 раз выигрывал титул Серии А.
Действующее соглашение Лунина с «Реалом» рассчитано до лета 2025 года. Tramsfermarkt оценивает контракт украинца в 16 миллионов евро.
Андрей в этом сезоне провел за королевский клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.
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