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  4. Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Испания
26 апреля 2024, 04:32 |
1064
0

Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца

«Милан» вступил в борьбу с «ПСЖ», «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» за Андрея

26 апреля 2024, 04:32 |
1064
0
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

23 апреля появилась информация о том, что 25-летний украинский голкипер Андрей Лунин отклонил предложение руководства мадридского футбольного клуба «Реал» о продлении контракта.

На фоне таких слухов появились основные претенденты на трансфер украинца: «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает издание El Nacional, за Луниным также следит легендарный итальянский коллектив «Милан», который за свою историю 19 раз выигрывал титул Серии А.

Действующее соглашение Лунина с «Реалом» рассчитано до лета 2025 года. Tramsfermarkt оценивает контракт украинца в 16 миллионов евро.

Андрей в этом сезоне провел за королевский клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

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Андрей Лунин Милан Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Даниил Агарков Источник: El Nacional
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