Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации портала Todofichajes, украинский вратарь принял решение не продлевать контракт со «сливочными». «Реал» предложил Лунину контракт на лучших финансовых условиях, однако Андрей отказался продлевать соглашение, поскольку есть неопределенность в том, какую он роль будет играть после возвращения Тибо Куртуа.

Отмечается, что английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере украинца и готов предложить Лунину лучшие финансовые условия, чем ему предлагают в Мадриде.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.