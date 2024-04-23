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Испания
23 апреля 2024, 22:36 | Обновлено 23 апреля 2024, 22:37
1896
1

Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ

Украинский вратарь летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

23 апреля 2024, 22:36 | Обновлено 23 апреля 2024, 22:37
1896
1
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации портала Todofichajes, украинский вратарь принял решение не продлевать контракт со «сливочными». «Реал» предложил Лунину контракт на лучших финансовых условиях, однако Андрей отказался продлевать соглашение, поскольку есть неопределенность в том, какую он роль будет играть после возвращения Тибо Куртуа.

Отмечается, что английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере украинца и готов предложить Лунину лучшие финансовые условия, чем ему предлагают в Мадриде.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.

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Манчестер Юнайтед трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 1
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ViAn
Якщо подивитись логічно, то найбільшими претендентами на Луніна будуть Баварія, Арсенал і Ювентус. Ці клуби у пошуках основного воротаря на довгі роки.
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