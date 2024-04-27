27 апреля на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда проводит вполне достойный сезон, успевая показывать результат, пусть и не заоблачный, по различным направлениям. Выиграв Лигу конференций в прошлом сезоне, англичане серьезно отнеслись и к Лиге Европы. Они выиграли группу и, снова сыграв с противником по ней, Фрайбургом, выбили его в 1/8 финала с разгромом 5:0 на своем поле. С Байером же ничего особенно не получилось: 0:2 на выезде и 1:1 дома. Параллельно на внутренней арене даже весной молотобойцы оставались претендентами на финиш в зоне еврокубков и за очки цеплялись стабильно, в том числе не проигрывали Астон Вилле с Тоттенхэмом и побеждали на поле Вулверхэмптона. С другой стороны, не побеждали Бернли и уступали дома Фулхэму. После 2:5 с Кристал Пэлас вовсю пошли слухи о скором появлении нового менеджера в проекте.

Ливерпуль

Клуб пережил весной капитальный спад. Все красные, а не только Дарвин Нуньес, что всегда славился этим, не использовали многочисленные моменты. Могло все иначе сложиться и с Манчестер Юнайтед (причем дважды), и с Кристал Пэлас, и тем более с Аталантой, которой унизительно по счету проиграли дома. В Италии быстро забили, но на этом и застопорились. В итоге мерсисайдцы, что мечтали недавно о квадрупле, рискуют провести Клоппа, выиграв напоследок только Кубок Лиги, который заполучили в конце февраля. Хотя в любом случае гранд прибавил - годом ранее он закончил в АПЛ пятым. Впрочем, рано капитулировать - Фулхэм, несмотря на сопротивление, обыграли уверенно, 3:1.

Статистика личных встреч

В этом сезоне красные выигрывали 3:1 в чемпионате и 5:1 в кубке, оба раза дома. А всего победная серия длится 5 очных матчей кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что мерсисайдцы в таких условиях обязаны выиграть. На них можно ставить при форе -1 забитый гол (коэффициент - 1,74).