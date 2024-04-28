Вест Хэм – Ливерпуль – 2:2. Шансы на чемпионство тают. Видео голов

В матче 35 тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» ездил в Лондон в гости к «Вест Хэму». Напомним, что в конце сезона подопечные Юргена Клоппа ведут борьбу с «Арсеналом» и «Манчестер Сити» за золотые медали чемпионата.

Однако после этого матча чемпионство стало от «Ливерпуля» дальше. Клуб не сумел набрать три очка, сыграв с «молотками» вничью и отпустив конкурентов в турнирной таблице, причем у «Арсенала» есть одна игра в запасе, а у «Манчестер Сити» – две.

Чемпионат Англии. 35-й тур

Вест Хэм – Ливерпуль 2:2

Голы: Боуэн, 43, Антонио, 77 – Робертсон, 48, Соучек, 65, аг