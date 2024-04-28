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Чемпионат Англии
Вест Хэм
27.04.2024 14:30 – FT 2 : 2
Ливерпуль
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Англия
28 апреля 2024, 03:40 | Обновлено 28 апреля 2024, 04:08
65
0

Вест Хэм – Ливерпуль – 2:2. Шансы на чемпионство тают. Видео голов

Команда Клоппа сделала подарок конкурентам

28 апреля 2024, 03:40 | Обновлено 28 апреля 2024, 04:08
65
0
Вест Хэм – Ливерпуль – 2:2. Шансы на чемпионство тают. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35 тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» ездил в Лондон в гости к «Вест Хэму». Напомним, что в конце сезона подопечные Юргена Клоппа ведут борьбу с «Арсеналом» и «Манчестер Сити» за золотые медали чемпионата.

Однако после этого матча чемпионство стало от «Ливерпуля» дальше. Клуб не сумел набрать три очка, сыграв с «молотками» вничью и отпустив конкурентов в турнирной таблице, причем у «Арсенала» есть одна игра в запасе, а у «Манчестер Сити» – две.

Чемпионат Англии. 35-й тур

Вест Хэм – Ливерпуль 2:2

Голы: Боуэн, 43, Антонио, 77 – Робертсон, 48, Соучек, 65, аг

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
65’
ГОЛ ! Автогол забил Альфонс Ареоля (Вест Хэм).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Робертсон (Ливерпуль).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм Вест Хэм - Ливерпуль видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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