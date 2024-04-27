Крах Ливерпуля. Команда теряет очки в гонке АПЛ, конфликт Салаха и Клоппа
Вест Хэм сумел отобрать очки у Красных
Ливерпуль в матче чемпионата Англии сыграл вничью 2:2 с Вест Хэмом. Команда Юргена Клоппа сперва уступала в счете, затем выигрывала 2:1, но позволила сопернику отыграться.
Ливерпуль в последних пяти матчах АПЛ дважды проиграл, дважды сыграл вничью и один раз победил, поставив под вопрос свои шансы на чемпионство.
Сейчас лидирует Арсенал с 77 очками с матчем в запасе, у Ливерпуля третье место и 75 пунктов.
Отметим, что Мохамед Салах, выходя на замену на 79-й минуте, устроил выяснение отношений с наставником Юргеном Клоппом.
Чемпионат Англии. 35-й тур
Вест Хэм – Ливерпуль 2:2
Голы: Боуэн, 43, Антонио, 77 – Робертсон, 48, Соучек, 65 (в свои ворота)
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