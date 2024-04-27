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Чемпионат Англии
Вест Хэм
27.04.2024 14:30 – FT 2 : 2
Ливерпуль
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Англия
27 апреля 2024, 16:32 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:39
955
1

Крах Ливерпуля. Команда теряет очки в гонке АПЛ, конфликт Салаха и Клоппа

Вест Хэм сумел отобрать очки у Красных

27 апреля 2024, 16:32 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:39
955
1
Крах Ливерпуля. Команда теряет очки в гонке АПЛ, конфликт Салаха и Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль в матче чемпионата Англии сыграл вничью 2:2 с Вест Хэмом. Команда Юргена Клоппа сперва уступала в счете, затем выигрывала 2:1, но позволила сопернику отыграться.

Ливерпуль в последних пяти матчах АПЛ дважды проиграл, дважды сыграл вничью и один раз победил, поставив под вопрос свои шансы на чемпионство.

Сейчас лидирует Арсенал с 77 очками с матчем в запасе, у Ливерпуля третье место и 75 пунктов.

Отметим, что Мохамед Салах, выходя на замену на 79-й минуте, устроил выяснение отношений с наставником Юргеном Клоппом.

Чемпионат Англии. 35-й тур

Вест Хэм – Ливерпуль 2:2
Голы: Боуэн, 43, Антонио, 77 – Робертсон, 48, Соучек, 65 (в свои ворота)

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Ливерпуль Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Микола Унгурян
Та шанси Лівер втратив ще тиждень тому, зараз щоб взагалі в трійці втриматись.
Хоча сумнівно що конкуренти відіграють скільки очок
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