Англия25 апреля 2024, 10:47 |
27
0
Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 апреля в 14:30 матч чемпионата Англии
25 апреля 2024, 10:47 |
27
0
В субботу, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Ливерпуль».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра состоится в Лондоне на Олимпийском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вест Хэм – ЛиверпульСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 апреля 2024, 12:20 19
Колумнисту Sport.ua Алексею Сливченко не понравилось одно из последних высказываний легенды «Реала»
Хоккей | 24 апреля 2024, 20:03 3
В такой игре проверить свой уровень точно не удалось
Футбол | 25.04.2024, 10:12
Футбол | 24.04.2024, 14:37
Футбол | 25.04.2024, 10:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.04.2024, 00:08 4
24.04.2024, 07:31 2
24.04.2024, 00:35 3
23.04.2024, 19:32 12
23.04.2024, 20:17
24.04.2024, 19:01 3
23.04.2024, 14:18 3
23.04.2024, 16:06 5