Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Вест Хэм
27.04.2024 14:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 апреля 2024, 10:47 |
27
0

Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 апреля в 14:30 матч чемпионата Англии

25 апреля 2024, 10:47 |
27
0
Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В субботу, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Ливерпуль».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра состоится в Лондоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вест Хэм – Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Бывший нападающий сборной Украины проходит обучение в Ман Сити
Защитник Ливерпуля: «Мы вообще хотим выиграть титул АПЛ? Не очень похоже»
Легенда Ливерпуля: «Гонка за титул АПЛ для команды закончена»
Вест Хэм Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Вест Хэм - Ливерпуль
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Футбол | 24 апреля 2024, 12:20 19
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?
Похоже, Касильяс недооценивает Лунина. Забыл, как над ним насмехался Кан?

Колумнисту Sport.ua Алексею Сливченко не понравилось одно из последних высказываний легенды «Реала»

9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ
Хоккей | 24 апреля 2024, 20:03 3
9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ
9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ

В такой игре проверить свой уровень точно не удалось

Украинский вратарь Байера: «Хаби Алонсо сказал: «Саша, welcome to the team»
Футбол | 25.04.2024, 10:12
Украинский вратарь Байера: «Хаби Алонсо сказал: «Саша, welcome to the team»
Украинский вратарь Байера: «Хаби Алонсо сказал: «Саша, welcome to the team»
Итальянский топ-клуб может летом подписать Довбика
Футбол | 24.04.2024, 14:37
Итальянский топ-клуб может летом подписать Довбика
Итальянский топ-клуб может летом подписать Довбика
Лунин не оценит? Анчелотти хочет заиграть 2 других киперов к концу сезона
Футбол | 25.04.2024, 10:43
Лунин не оценит? Анчелотти хочет заиграть 2 других киперов к концу сезона
Лунин не оценит? Анчелотти хочет заиграть 2 других киперов к концу сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
24.04.2024, 07:31 2
Футбол
У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
24.04.2024, 00:35 3
Футбол
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
23.04.2024, 19:32 12
Футбол
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
23.04.2024, 20:17
Футбол
В Челси принято решение о будущем Мудрика
В Челси принято решение о будущем Мудрика
24.04.2024, 19:01 3
Футбол
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
23.04.2024, 14:18 3
Теннис
ВИДЕО. «Ты судья или кто?» Милевский «отличился» в первом матче за IGNIS
ВИДЕО. «Ты судья или кто?» Милевский «отличился» в первом матче за IGNIS
23.04.2024, 16:06 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем