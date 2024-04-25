В субботу, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Ливерпуль».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра состоится в Лондоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ