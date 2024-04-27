27 апреля на «Гудисон Парк» пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Брентфордом». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Эвертон

Команда находится в очень непростой ситуации. По ней серьезно бьет то, что именно ириски стали первым субъектом наказания за отклонения от финансового фэйр-плей. И потом их успели еще и повторно оштрафовать. В итоге довольно спокойный сезон, первый после двух драматичных, превратился в попытки компенсировать отобранные очки за счет заработанных. А тут еще и в игре спад пошел, чего стоят 0-6 от Челси на фоне жутких ошибок. Но это компенсировали победой над прямым и главным конкурентом, Ноттингем Форест. Да, тот потом скандалил, говорил о трех эпизодах, где нужно было ставить пенальти - но счет на табло, и он позволил оторваться от опасной зоны. После такого провели дерби с Ливерпулем, а в нем всегда выкладываются полностью - и теперь снова на поле, менее чем через 3 суток.

Брентфорд

Клуб играет в Премьер-Лиге третий год - и вообще в истории, и подряд. И при этом он только в этом розыгрыше столкнулся с проблемами, которые могли стать угрозой для его прописки. Но все-таки получилось в ключевой момент, весной, показать умение цепляться за важные очки. Если до паузы на игры сборных было 1 очко в 6 турах (и поражением Бернли), то после пчелки трижды кряду сыграли вничью, причем с непростыми противниками, МЮ, Брайтоном и Астон Виллой, а у Шеффилд Юнайтед и вовсе выиграли, нарастив таким образом отрыв от опасной зоны к середине весны. А с Лутоном даже без травмированного Тоуни получилось ярко и зрелищно, его обыграли 5-1.

Статистика личных встреч

Пчелки после подъема в Премьер-Лигу хорошо играли с ирисками. Но в прошлом календарном году оба поединка закончились победами команды из Ливерпуля.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам поля. Но у гостей как раз пошла игра, и вряд ли они так просто сдадутся даже без турнирной мотивации. Ставим тут на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,79).