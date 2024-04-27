Англия27 апреля 2024, 19:25 | Обновлено 27 апреля 2024, 19:37
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Эвертон – Брентфорд. Ярмолюк – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 апреля в 19:30 матч чемпионата Англии
27 апреля 2024, 19:25 | Обновлено 27 апреля 2024, 19:37
363
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В субботу, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Брентфорд».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – БрентфордСмотреть трансляцию
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