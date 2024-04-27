Эвертон выиграл третий матч подряд, Миколенко не играл из-за травмы

Состоялся еще один матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Эвертон» на «Гудисон Парк» одержал минимальную победу над «Брентфордом», гол забил опытный полузащитник Идрисса Гуйе.

Отметим, что украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко не принимал участия в этой встрече из-та травмы голеностопа.

Украинский легионер «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену на 78-й минуте, но помочь спастись свой команде не сумел.

«Эвертон» обошел «Брентфорд» в турнирной таблице, а что более важно – сохранил прописку в АПЛ, если больше не будет снятия очков.

Чемпионат Англии. 35-й тур

«Эвертон» – «Брентфорд» – 1:0

Гол: Гуйе (60).

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