Эвертон выиграл третий матч подряд, Миколенко не играл из-за травмы
Егор Ярмолюк вышел на замену в составе «Брентфорда»
Состоялся еще один матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Эвертон» на «Гудисон Парк» одержал минимальную победу над «Брентфордом», гол забил опытный полузащитник Идрисса Гуйе.
Отметим, что украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко не принимал участия в этой встрече из-та травмы голеностопа.
Украинский легионер «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену на 78-й минуте, но помочь спастись свой команде не сумел.
«Эвертон» обошел «Брентфорд» в турнирной таблице, а что более важно – сохранил прописку в АПЛ, если больше не будет снятия очков.
Чемпионат Англии. 35-й тур
«Эвертон» – «Брентфорд» – 1:0
Гол: Гуйе (60).
FT. Another three points! UTFT!!!! ✊— Everton (@Everton) April 27, 2024
🔵 1-0 🐝 #EVEBRE pic.twitter.com/dUQnHXjV6C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник решил остаться в «Шахтере»
«Лестер» вернется в элитный дивизион Англии, «лисы» гарантировали как минимум 2-е место