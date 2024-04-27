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Эвертон
27.04.2024 19:30 – FT 1 : 0
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Англия
27 апреля 2024, 21:25 | Обновлено 27 апреля 2024, 22:36
708
0

Эвертон выиграл третий матч подряд, Миколенко не играл из-за травмы

Егор Ярмолюк вышел на замену в составе «Брентфорда»

27 апреля 2024, 21:25 | Обновлено 27 апреля 2024, 22:36
708
0
Эвертон выиграл третий матч подряд, Миколенко не играл из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся еще один матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Эвертон» на «Гудисон Парк» одержал минимальную победу над «Брентфордом», гол забил опытный полузащитник Идрисса Гуйе.

Отметим, что украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко не принимал участия в этой встрече из-та травмы голеностопа.

Украинский легионер «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену на 78-й минуте, но помочь спастись свой команде не сумел.

«Эвертон» обошел «Брентфорд» в турнирной таблице, а что более важно – сохранил прописку в АПЛ, если больше не будет снятия очков.

Чемпионат Англии. 35-й тур

«Эвертон» – «Брентфорд» – 1:0
Гол: Гуйе (60).

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Идрисса Гуйе Эвертон Брентфорд Виталий Миколенко Егор Ярмолюк
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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