Все серьезно? Миколенко покидал стадион в защитном ботинке на левой ноге
Виталий получил неприятную травму в матче «Эвертон» – «Ливерпуль»
24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».
На 41-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который вышел в стартовом составе, получил неприятную травму. Украинец неудачно приземлился на газон после небольшой стычки с форвардом подопечных Юргена Клоппа Дарвином Нуньесом.
Как сообщает журналист TheAthletic Патрик Бойленд, Миколенко покидал «Гудисон Парк» в защитном сапоге на левой ноге.
Пока что «Эвертон» не предоставил официальной информации о повреждении Виталия. Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк заявил, что украинец травмировал голеностоп и может пропустить от двух до шести недель.
Vitalii Mykolenko’s left leg in a protective boot as he makes his way out— Patrick Boyland (@Paddy_Boyland) April 24, 2024
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