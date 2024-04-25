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Англия
25 апреля 2024, 02:15 | Обновлено 25 апреля 2024, 02:36
486
2

Все серьезно? Миколенко покидал стадион в защитном ботинке на левой ноге

Виталий получил неприятную травму в матче «Эвертон» – «Ливерпуль»

25 апреля 2024, 02:15 | Обновлено 25 апреля 2024, 02:36
486
2
Все серьезно? Миколенко покидал стадион в защитном ботинке на левой ноге
AP. Виталий Миколенко

24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

На 41-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который вышел в стартовом составе, получил неприятную травму. Украинец неудачно приземлился на газон после небольшой стычки с форвардом подопечных Юргена Клоппа Дарвином Нуньесом.

Как сообщает журналист TheAthletic Патрик Бойленд, Миколенко покидал «Гудисон Парк» в защитном сапоге на левой ноге.

Пока что «Эвертон» не предоставил официальной информации о повреждении Виталия. Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк заявил, что украинец травмировал голеностоп и может пропустить от двух до шести недель.

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Виталий Миколенко травма травма голеностопа Эвертон Ливерпуль Эвертон - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Агарков Источник: Twitter
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