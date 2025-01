Ман Сити зимой может подписать игрока из Узбекистана стоимостью в €12 млн

Английский клуб Манчестер Сити заинтересован в подписании 20-летнего узбекского центрального защитника Абдукодира Хусанова из французского Ланса.

Как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Хусанов попал в шорт-лист игроков, которых горожане могут купить уже в это зимнее трансферное окно.

Источник утверждает, что за Хусановым также следят несколько других ведущих клубов Европы, однако именно Ман Сити – фаворит на подписание.

В текущем сезоне Абдукодир провел 16 поединков за Ланс во всех турнирах, забил 1 гол и отыграл в общей сложности 1219 минут. Его контракт с Лансом рассчитан до лета 2027 года, а трансферная стоимость расценивается в 12 миллионов евро.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City add RC Lens centre back Abdukodir Khusanov to their list for January.



There are several top clubs interested in 20 year old centre back as he’s considered one of the best talents in his position.



Race open, Man City are well informed. pic.twitter.com/WEXKEQ37A5