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  4. Ман Сити зимой может подписать игрока из Узбекистана стоимостью в €12 млн
Англия
03 января 2025, 02:21 |
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Ман Сити зимой может подписать игрока из Узбекистана стоимостью в €12 млн

Центральный защитник Ланса Абдукодир Хусанов попал в шорт-лист горожан

03 января 2025, 02:21 |
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Ман Сити зимой может подписать игрока из Узбекистана стоимостью в €12 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдукодир Хусанов

Английский клуб Манчестер Сити заинтересован в подписании 20-летнего узбекского центрального защитника Абдукодира Хусанова из французского Ланса.

Как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Хусанов попал в шорт-лист игроков, которых горожане могут купить уже в это зимнее трансферное окно.

Источник утверждает, что за Хусановым также следят несколько других ведущих клубов Европы, однако именно Ман Сити – фаворит на подписание.

В текущем сезоне Абдукодир провел 16 поединков за Ланс во всех турнирах, забил 1 гол и отыграл в общей сложности 1219 минут. Его контракт с Лансом рассчитан до лета 2027 года, а трансферная стоимость расценивается в 12 миллионов евро.

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Ланс Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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