Ман Сити зимой может подписать игрока из Узбекистана стоимостью в €12 млн

Английский клуб Манчестер Сити заинтересован в подписании 20-летнего узбекского центрального защитника Абдукодира Хусанова из французского Ланса.

Как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Хусанов попал в шорт-лист игроков, которых горожане могут купить уже в это зимнее трансферное окно.

Источник утверждает, что за Хусановым также следят несколько других ведущих клубов Европы, однако именно Ман Сити – фаворит на подписание.

В текущем сезоне Абдукодир провел 16 поединков за Ланс во всех турнирах, забил 1 гол и отыграл в общей сложности 1219 минут. Его контракт с Лансом рассчитан до лета 2027 года, а трансферная стоимость расценивается в 12 миллионов евро.