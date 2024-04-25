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Англия
25 апреля 2024, 01:06 | Обновлено 25 апреля 2024, 01:26
942
0

Врач высказался о травме Миколенко и назвал сроки восстановления украинца

Дмитрий Бабелюк считает, что Виталий пропустит от двух до шести недель

25 апреля 2024, 01:06 | Обновлено 25 апреля 2024, 01:26
942
0
Врач высказался о травме Миколенко и назвал сроки восстановления украинца
Twitter

24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

На 41-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который вышел в стартовом составе, получил неприятную травму. Украинец неудачно приземлился на газон после небольшой стычки с форвардом подопечных Юргена Клоппа Дарвином Нуньесом.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Миколенко:

«Виталий Миколенко травмировал голеностоп.

В дерби против Ливерпуля украинец неудачно приземлился на газоне в борьбе против Дарвина.

Как видим на видео, причиной подворота голеностопа стало то, что пятка левой ноги наступила на ногу Дарвина, изменяя угол опоры, что привело к подвороту сустава.

В итоге видим типичный подворот сустава с повреждением латеральной группы связок. Как правило, они при такой травме разрываются.

Факт того, что Виталий смог доиграть тайм, хоть и хромая, дает надежду, что не все так серьезно.

Тем не менее, повреждение связок точно есть, вопрос насколько оно серьезно. Восстановление от такой травмы может занять от 2 до 6 недель, в зависимости от сложности надрыва.

Лучший сценарий для Виталия – растяжение связок и пропуск чуть больше недели после чего возвращение на поле с плотно затейпированным «галиком».

Следует ожидать официальной информации от клуба», – написал Бабелюк.

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Известна оценка Миколенко за матч с Ливерпулем, в котором он получил травму
Дмитрий Бабелюк Виталий Миколенко травма травма голеностопа Эвертон Ливерпуль Эвертон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков Источник: Telegram
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