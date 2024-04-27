Минус три украинки. Известны участницы третьего раунда в Мадриде
Из наших лишь Даяне Ястремской удалось выиграть матч второго круга
Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
Из четырех украинок на этой стадии далее смогла пробиться лишь одна – Даяна Ястремская.
Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина проиграли свои поединки второго раунда.
Еще раньше из борьбы выбыла Леся Цуренко.
Мадрид. Пары 3-го круга
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Сорана Кырстя [27]
Виктория Азаренко [23] – Сара Соррибес Тормо
Беатрис Хаддад Майя [11] – Эмма Наварро [19]
Слоан Стивенс – Мария Саккари [5]
Коко Гофф [3] – Даяна Ястремская [31]
Мэдисон Киз [18] – Людмила Самсонова [15]
Алена Остапенко [9] – Мария Лурдес Карле [Q]
Лейла Фернандес [32] – Онс Жабер [8]
Нижняя часть сетки
Юлия Путинцева – Кэролайн Доулхайд
Анастасия Павлюченкова [20] – Дарья Касаткина [10]
Эшлин Крюгер – Сара Бейлек [Q]
Майяр Шериф – Елена Рыбакина [4]
Маркета Вондроушова [7] – Мирра Андреева
Каролин Гарсия [21] – Жасмин Паолини [12]
Даниэль Коллинс [13] – Жаклин Кристиан [Q]
Робин Монтгомери [WC] – Арина Соболенко [2]
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