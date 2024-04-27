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WTA
27 апреля 2024, 01:39 | Обновлено 27 апреля 2024, 01:40
135
1

Минус три украинки. Известны участницы третьего раунда в Мадриде

Из наших лишь Даяне Ястремской удалось выиграть матч второго круга

27 апреля 2024, 01:39 | Обновлено 27 апреля 2024, 01:40
135
1
Минус три украинки. Известны участницы третьего раунда в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Из четырех украинок на этой стадии далее смогла пробиться лишь одна – Даяна Ястремская.

Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина проиграли свои поединки второго раунда.

Еще раньше из борьбы выбыла Леся Цуренко.

Мадрид. Пары 3-го круга

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Сорана Кырстя [27]
Виктория Азаренко [23] – Сара Соррибес Тормо

Беатрис Хаддад Майя [11] – Эмма Наварро [19]
Слоан Стивенс – Мария Саккари [5]

Коко Гофф [3] – Даяна Ястремская [31]
Мэдисон Киз [18] – Людмила Самсонова [15]

Алена Остапенко [9] – Мария Лурдес Карле [Q]
Лейла Фернандес [32] – Онс Жабер [8]

Нижняя часть сетки

Юлия Путинцева – Кэролайн Доулхайд
Анастасия Павлюченкова [20] – Дарья Касаткина [10]

Эшлин Крюгер – Сара Бейлек [Q]
Майяр Шериф – Елена Рыбакина [4]

Маркета Вондроушова [7] – Мирра Андреева
Каролин Гарсия [21] – Жасмин Паолини [12]

Даниэль Коллинс [13] – Жаклин Кристиан [Q]
Робин Монтгомери [WC] – Арина Соболенко [2]

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WTA Мадрид Ига Свёнтек Сорана Кырстя Виктория Азаренко Сара Соррибес-Тормо Беатрис Хаддад Майя Эмма Наварро Слоан Стивенс Мария Саккари Коко Гофф Даяна Ястремская Мэдисон Киз Людмила Самсонова Алена Остапенко Мария Лурдес Карле Лейла Фернандес Онс Жабер Юлия Путинцева Кэролайн Доулхайд Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина Эшлин Крюгер Сара Бейлек Майяр Шериф Елена Рыбакина Маркета Вондроушова Мирра Андреева Каролин Гарсия Жасмин Паолини Даниэль Коллинс Жаклин Кристиан Арина Соболенко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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Login_loginchuck
Как они вообще играют в этом песке... Зато Даниель не подвела, но скорее всего вылетит в след раунде
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