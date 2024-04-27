Минус три украинки. Известны участницы третьего раунда в Мадриде

Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Из четырех украинок на этой стадии далее смогла пробиться лишь одна – Даяна Ястремская.

Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина проиграли свои поединки второго раунда.

Еще раньше из борьбы выбыла Леся Цуренко.

Мадрид. Пары 3-го круга

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Сорана Кырстя [27]

Виктория Азаренко [23] – Сара Соррибес Тормо

Беатрис Хаддад Майя [11] – Эмма Наварро [19]

Слоан Стивенс – Мария Саккари [5]

Коко Гофф [3] – Даяна Ястремская [31]

Мэдисон Киз [18] – Людмила Самсонова [15]

Алена Остапенко [9] – Мария Лурдес Карле [Q]

Лейла Фернандес [32] – Онс Жабер [8]

Нижняя часть сетки

Юлия Путинцева – Кэролайн Доулхайд

Анастасия Павлюченкова [20] – Дарья Касаткина [10]

Эшлин Крюгер – Сара Бейлек [Q]

Майяр Шериф – Елена Рыбакина [4]

Маркета Вондроушова [7] – Мирра Андреева

Каролин Гарсия [21] – Жасмин Паолини [12]

Даниэль Коллинс [13] – Жаклин Кристиан [Q]

Робин Монтгомери [WC] – Арина Соболенко [2]