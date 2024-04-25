Свитолина проиграла первой ракетке Испании на большом турнире в Мадриде
Элина в пятый раз подряд уступила в стартовом матче на Madrid Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№18 WTA) быстро завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В матче второго раунда украинка проиграла Саре Соррибес Тормо из Испании (№55 WTA).
Мадрид. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 3:6, 5:7
Во второй партии украинка вела со счетом 4:1 с двумя брейками, но не сумела удержать преимущество.
Это была 1-я встреча теннисисток. Свитолина в пятый раз подряд проиграла на этом турнире в стартовом матче. Всего у нее 3 победы и 9 поражений в Мадриде за всю историю выступлений.
В следующем раунде Соррибес Тормо сразится с 23-й сеяной Викторией Азаренко (№26 WTA). Сара впервые с октября прошлого года выиграла два матча подряд.
🎾Tenis l Masters 1000🇪🇸— DEPORTE OLÍMPICO (@depominoritario) April 25, 2024
Sara Sorribes🇪🇸 A TERCERA RONDA tras ganar a la número 18º del mundo Svitolina🇺🇦 por 6-3 y 7-5
🔸Importantísima victoria de Sara que le tiene que dar confianza, además suma buenos puntos para el rank. olímpico pic.twitter.com/ZhlgvDFLzq
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Вираз "дежа вю" тут недоречний, оскільки вживається для опису повторення чогось дивного чи виняткового, а таких сумних перформансів у виконанні Еліни ми вже спостерігали мабуть мільярд. З тою лише різницею, що раніше вона в подібних випадках спльовувала і грала далі, а тут чомусь настільки розчарувалася, що одразу посипалася і розвалилася. Незчулася, як втратила сет. В другій партії все повторилося, тільки ще більш трагічно - розтринькала солідну перевагу в рахунку. Таке враження, ніби сама після повернення звикла очікувати від себе значно більшого, а воно, це більше, за останні пару місяців кудись зникло.
Це вже не перший такий дзвіночок. Можна сказати, намітилась тенденція: будь-яка суперниця, яка проявить трішки впертості, цією весною гарантовано перемагає Еліну. Так було з Богдан, так було з Мертенс... Всі ключові очки залишаються за суперницями Еліни. А вкорочені взагалі перетворилися проти неї на смертельну зброю: сил добігти в Світоліної вистачає, а от холоднокровності прийняти правильне рішення немає й близько.
В минулому році у Еліни було величезне бажання грати, був кураж, а зараз повертаються старі хвороби: брак терпіння, кислий настрій та невдоволення собою.
Але трансформація елітної спортсменки в чокера за цей місяць сильно насторожує.
А цікава мені одна річ. Минулого року буквально після 2-3 вдалих турнірів тут цілий ряд людей розповідали про крутість тренера Еліни Слейтера та взагалі її нової команди. Ніхто не знає, куди поділися усі ці люди?