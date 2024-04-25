Свитолина проиграла первой ракетке Испании на большом турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№18 WTA) быстро завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда украинка проиграла Саре Соррибес Тормо из Испании (№55 WTA).

Мадрид. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 3:6, 5:7

Во второй партии украинка вела со счетом 4:1 с двумя брейками, но не сумела удержать преимущество.

Это была 1-я встреча теннисисток. Свитолина в пятый раз подряд проиграла на этом турнире в стартовом матче. Всего у нее 3 победы и 9 поражений в Мадриде за всю историю выступлений.

В следующем раунде Соррибес Тормо сразится с 23-й сеяной Викторией Азаренко (№26 WTA). Сара впервые с октября прошлого года выиграла два матча подряд.