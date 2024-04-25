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  4. Свитолина проиграла первой ракетке Испании на большом турнире в Мадриде
WTA
25 апреля 2024, 14:20 | Обновлено 25 апреля 2024, 14:48
2296
19

Свитолина проиграла первой ракетке Испании на большом турнире в Мадриде

Элина в пятый раз подряд уступила в стартовом матче на Madrid Open

25 апреля 2024, 14:20 | Обновлено 25 апреля 2024, 14:48
2296
19
Свитолина проиграла первой ракетке Испании на большом турнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№18 WTA) быстро завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда украинка проиграла Саре Соррибес Тормо из Испании (№55 WTA).

Мадрид. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 3:6, 5:7

Во второй партии украинка вела со счетом 4:1 с двумя брейками, но не сумела удержать преимущество.

Это была 1-я встреча теннисисток. Свитолина в пятый раз подряд проиграла на этом турнире в стартовом матче. Всего у нее 3 победы и 9 поражений в Мадриде за всю историю выступлений.

В следующем раунде Соррибес Тормо сразится с 23-й сеяной Викторией Азаренко (№26 WTA). Сара впервые с октября прошлого года выиграла два матча подряд.

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WTA Мадрид Элина Свитолина Сара Соррибес-Тормо
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 19
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introvert
Сьомий гейм, 30-30 на подачі Світоліної, виграшна ситуація в розіграші. Еліна підбігає з запасом до вкороченого суперниці... і грає їй на ракетку.
Вираз "дежа вю" тут недоречний, оскільки вживається для опису повторення чогось дивного чи виняткового, а таких сумних перформансів у виконанні Еліни ми вже спостерігали мабуть мільярд. З тою лише різницею, що раніше вона в подібних випадках спльовувала і грала далі, а тут чомусь настільки розчарувалася, що одразу посипалася і розвалилася. Незчулася, як втратила сет. В другій партії все повторилося, тільки ще більш трагічно - розтринькала солідну перевагу в рахунку. Таке враження, ніби сама після повернення звикла очікувати від себе значно більшого, а воно, це більше, за останні пару місяців кудись зникло. 
Це вже не перший такий дзвіночок. Можна сказати, намітилась тенденція: будь-яка суперниця, яка проявить трішки впертості, цією весною гарантовано перемагає Еліну. Так було з Богдан, так було з Мертенс... Всі ключові очки залишаються за суперницями Еліни. А вкорочені взагалі перетворилися проти неї на смертельну зброю: сил добігти в Світоліної вистачає, а от холоднокровності прийняти правильне рішення немає й близько.
В минулому році у Еліни було величезне бажання грати, був кураж, а зараз повертаються старі хвороби: брак терпіння, кислий настрій та невдоволення собою.
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+6
captain2009
Я вважаю, що причиною поразки знову стала невірна тактика. Загнати іспанку за задню і продовжувати тупо молотити замість вкорочених? Декілька таки пройшли, але ж висновків Еліна не зробила по ходу гри.  Скоріш за все, тренера там ніхто не слухає... Шкода. 
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+3
Sashamar
Давайте без зради. Список іспанок, яким Світоліна програла в Мадриді, поповнився ще одним прізвищем, от і все. Більше нічого не трапилось, хіба що трохи позитиву: протрималась більше двох годин, відіграла два матчболи. Ну не її Мадрид, не її. Можна було і не заявлятися.
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+3
Arty900
Залишається лише сподіватися, що Світоліну конкретно підводять під РГ.
Але трансформація елітної спортсменки в чокера за цей місяць сильно насторожує. 
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+2
Андрій Заліщук
просто проклятий цей Мадрид для Еліни, залишається Марта з Гелею, хай хоч вони завтра не підведуть
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Stanislav Matusevych
Дивуватися нема чому. Адже Мадрид усю кар'єру є найнеулюбленішим тисячником Еліни, плюс зараз вона у поганій формі. Правда, все одно важко збагнути, як з 4:1 можна програти 5:7 тенісистці, що грає у стилі Соррібес-Тормо.
А цікава мені одна річ. Минулого року буквально після 2-3 вдалих турнірів тут цілий ряд людей розповідали про крутість тренера Еліни Слейтера та взагалі її нової команди. Ніхто не знає, куди поділися усі ці люди?
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
sirjoga
Чуть не виграла другий сет, молодчина! Еліна легко б виграла цей турнір, але він нефартовий. Так як і другий день був поганий по гороскопу за збірну. Що ж так постійно неталанить нашій чемпіонці. 
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+1
Попандопуло из Одессы
Очень хреново. Так в бадминтон играть нельзя.
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+1
Nba37
Свитолина не 1 раз проигрывает, ведя в счёте 4-1 , против Богдан тоже вела,а в итоге проиграла 
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0
Shvendya7
Правильно сошла. Против азеренко все равно ловить нечего
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0
Vlad Holl
Поки цей сезон складається ну дуже погано , практично тільки перший турнір умовно можна занести в плюс , наступні усі мимо. Будемо чекати на покращення і стабільность гри 
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0
paw
Проти ігри у бадмінтон з боку іспанки у нашої Елєчки не знайшлося жодного вдалого контраргументу!
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0
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Nba37
Элина в этом сезоне вообще не играет, а мучается
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-1
Василий Гредюшкин
Нічого  дивного    Сім"я.    Вірна дружина .   Чоловік  програв  і каже "  Пора  додому   ,  Дитина  чекає  маму  ."От  скоренько  і  впоралася.
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-2
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