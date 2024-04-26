Костюк проиграла египтянке Шериф в первом поединке в Мадриде
Реванш с Рыбакиной придется отложить
Украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) быстро завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В матче второго раунда украинка уступила Майяр Шериф из Египта (№71 WTA).
Мадрид. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 2:6, 5:7
Это была 4-я встреча теннисисток, счет стал равным.
Марта впервые в текущем сезоне проиграла теннисистке не из первой полусотни мирового рейтинга. Египтянка защищает прошлогодний четвертьфинал, где ее обыграла будущая чемпионка Арина Соболенко.
В следующем раунде Шериф сразится с Еленой Рыбакиной (№4 WTA). Отметим, что Костюк проиграла представительнице Казахстана финальный матч на недавнем турнире в Штутгарте.
Ранее в третий раунд пробилась Даяна Ястремская.
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