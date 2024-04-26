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  4. Костюк проиграла египтянке Шериф в первом поединке в Мадриде
WTA
26 апреля 2024, 17:03 | Обновлено 26 апреля 2024, 17:19
609
15

Костюк проиграла египтянке Шериф в первом поединке в Мадриде

Реванш с Рыбакиной придется отложить

26 апреля 2024, 17:03 | Обновлено 26 апреля 2024, 17:19
609
15
Костюк проиграла египтянке Шериф в первом поединке в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) быстро завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда украинка уступила Майяр Шериф из Египта (№71 WTA).

Мадрид. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 2:6, 5:7

Это была 4-я встреча теннисисток, счет стал равным.

Марта впервые в текущем сезоне проиграла теннисистке не из первой полусотни мирового рейтинга. Египтянка защищает прошлогодний четвертьфинал, где ее обыграла будущая чемпионка Арина Соболенко.

В следующем раунде Шериф сразится с Еленой Рыбакиной (№4 WTA). Отметим, что Костюк проиграла представительнице Казахстана финальный матч на недавнем турнире в Штутгарте.

Ранее в третий раунд пробилась Даяна Ястремская.

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WTA Мадрид Марта Костюк Майяр Шериф Елена Рыбакина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 15
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Alehandro
Як синхронно вони з Калініною закінчили, наче змовились.. Гра абсолютно беззуба. Хто там вже чекав Марту на Підсумковому? Чекайте. Удачі...
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+4
Vlad Holl
Зверніть увагу , як заграла єгиптянка , коли запахло смаженим і рахунок став 4-5 . Три гейми не просто виграла , а винесла Марту.
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+2
u6464u
наші зірки  Мадриду об’явили бойкот ))) 
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+2
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Phantom
Класно наші на екскурсію до Іспанії з'їздили 🤣
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Nba37
Проблемы всё те же и не делают выводов 
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+1
C.Пеклов
мабуть високо злетіла в думках...
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+1
kollekciy
Всі перші ігри на турнірах цього року Марта грала погано, не налаштована на серйозну бородьбу. Раніше вдавалося дотягти до перемоги, а потім розігратися, а сьогодні суперниця виявилася впертою. Треба Марті зробити висновки, і починати добре грати з першої гри. Тут не дуже шкода, бо далі все, тільки 60 очок не добрала. Але на інших турнірах можна мати перспективу на більше, а втратити на початку.    
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0
Vlad Holl
Чотири українські туристки відчипилися від потягу  , завтра ще одна такаж , і можна на дві неділі відпочити від тенісу. Просто неймовірні результати ,якщо врахувати і виліт збірної. Надія  на РГ - може туди спрямовані погляди наших дівчаток .
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0
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Stanislav Matusevych
Жахливий теніс від Марти, і тепер питання - чи станеться відкат до рівня минулих років? Рим і Париж мають відповісти. Конкретно у Мадриді це ще не так страшно, адже далі все одно була б Рибакіна. А ось якщо залишок грунтового сезону пройде так само, як сьогодні, тоді все буде сумно.
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0
Андрій Заліщук
проклятий якийсь цей Мадрид в цьому році, залишається повболівати за сестер Кіченок в парі, ну і Гелю з Даяною, може там поталанить
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0
sirjoga
Це ще добре, що матч був не з Цугер Джоаною, бо та щей бублики б повісила.
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0
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