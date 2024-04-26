Костюк проиграла египтянке Шериф в первом поединке в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) быстро завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда украинка уступила Майяр Шериф из Египта (№71 WTA).

Мадрид. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 2:6, 5:7

Это была 4-я встреча теннисисток, счет стал равным.

Марта впервые в текущем сезоне проиграла теннисистке не из первой полусотни мирового рейтинга. Египтянка защищает прошлогодний четвертьфинал, где ее обыграла будущая чемпионка Арина Соболенко.

В следующем раунде Шериф сразится с Еленой Рыбакиной (№4 WTA). Отметим, что Костюк проиграла представительнице Казахстана финальный матч на недавнем турнире в Штутгарте.

Ранее в третий раунд пробилась Даяна Ястремская.