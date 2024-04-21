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  4. Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
WTA
21 апреля 2024, 15:18 | Обновлено 21 апреля 2024, 15:56
5031
22

Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте

После трех фантастических побед Марта не сумела продолжить свою сказку на соревнованиях в Германии

21 апреля 2024, 15:18 | Обновлено 21 апреля 2024, 15:56
5031
22
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) не смогла выиграть турнир WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче за титул украинка уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA).

Штутгарт. Финал
Марта Костюк (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 2:6, 2:6

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла один поединок. В текущем сезоне Марта сыграла уже во втором финале категории WTA 500, но оба раза уступила. Первый матч за титул в 2024-м был в Сан-Диего, там украинка проиграла британке Кэти Бултер (7:5, 2:6, 2:6).

На пути в финал в Штутгарте украинка выиграла у трех соперниц из топ-10: Чжэн Циньвень (№7 WTA), Коко Гофф (№3 WTA) и Маркеты Вондроушовой (№8 WTA).

С понедельника Костюк станет 21-й ракеткой мира, обновив личное достижение. В Чемпионской гонке украинка поднимется с 12-й на 7-ю строчку.

Для Рыбакиной это был пятый финал в сезоне и третий титул, ранее она брала титулы в Брисбене и в Абу-Даби. В полуфинале в Штутгарте Елена остановила на тот момент действующую двукратную чемпионку Игу Свёнтек.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 22
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Андрій Заліщук
все тільки починається, сьогодні просто сіла батарейка, але всеодно респект їй за такий красивий вихід до фіналу, обіграла трьох із топ-10 на шляху до вирішального матчу, потенціал є, їй тільки 21 рік
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+19
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Stanislav Matusevych
На жаль, результат такий же, як проти Іги у півфіналі Індіан-Веллса. Розгром. Рибакіна потужністю просто задавила Марту, і якщо план на гру й існував, то його навіть не видно було, бо всю гру вела суперниця. Рівень лідерок сезону Марта поки не тягне. Це показує, який великий шлях їй ще доведеться пройти, щоб досягнути серйозних титулів. Однак три поспіль перемоги над гравчинями з топ-10 додають оптимізму. Тим більше, що у них гра Марти теж далеко не була ідеальною. А перемагати вдавалося - це вже ознака певного рівня.
Над чим у першу чергу працювати, відомо. Подача та гра на важливих м'ячах. Перше - техніка, друге - психологія. Але вектор руху однозначно вірний. Далі буде. Все ще попереду.
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+13
Alehandro
Треба щось робити з подачею. У суперниці фора зі старту, бо завжди можна сподіватись на кілька ізі-поінтів на чужій подачі. Робити по 3 подвійні за гейм це не серйозно...
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+7
introvert
Чергового дива не сталось, на фінал сил Марті таки не вистачило. Дива бувають безлімітними лише в казці, в реальному світі на жаль все по-іншому.
Звісно, суперниця теж долучилась до підсумкового результату, Рибакіна вийшла на гру максимально налаштованою, з налагодженою першою подачею і хорошим планом на гру. Але були моменти, коли Марта могла і навіть зобов`язана була перехоплювати ініціативу, але фізичний стан розкритися на повну їй не дозволив. Хоча навіть так Марта боролася до останнього.  
Ну що ж, все одно це був шалений тиждень. З трішки змазаним завершенням, але не страшно - значить ніякого спочивання на лаврах в майбутньому, і спортивна злість цієї дівчинки на найближчих турнірах нам гарантована)) Дякую за чудовий тиждень, Марта!
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+7
sv_2000
Поки що не готова Марта на рівних боротися з Рибакіною. Ну, нічого... Треба працювати далі, перемоги прийдуть. Дякую Марті за неймовірний турнір та за чудові емоції!
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+6
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Leonidas B
Дякуємо Марто!
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+6
Sp-0007043
Дякую Марті за видовищну гру і перемоги над топами. Не розумію тих хто невдоволений таким досягненням. Адже у тенісі результати досягаються поступово великою працею. Я більш ніж задоволений. Якщо Марта ще підправить на тренуваннях подачу а з досвідом зможе навчитись
 концентруватись в найвідповідальніші моменти то зможе завойовувати титули. Вона вже наступає топам на п'яти навіть не маючи подачі. Я вірю в нашу Міс Супер Шоу теніс.
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+5
C.Пеклов
так дива не сталося.всеж дуже багато сил було витрачено в попередних матчах та й подача знов підвела.І всеж виступ Марти на турнірі це успіх.Дякую Марті за ці хвилини радості які вона дарувала нам на протязі тижня!Бажаю Марті добре відпочити і радувати нас на наступних турнірах!Хай щастить!
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+5
mevast
Після перегляду гри Свьонтек - Рибакіна було все зрозуміло. Чергового дива не сталося. Прикро не за поразку. Прикро, що Марта не змогла навязати боротьбу. З самого початку відчувалась скованість. Можливо втома, чи *перегоріла*. Тільки на це може відповісти сама Марта. Добре, хоч на цій сторінці більш - менш зважені коментарі. Завищений, необгрунтований оптимізм часто приводить до протилежних результатів (... вже завтра будемо в Криму..).  Приєднуюсь до дописувачів зі словими вдячності Марті та побажань вдосконалювати гру.
      А щодо першої ракетки, то розгляд заявок та винесення рішення відкладається на невизначений термін.
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+3
dudigo78
От Рибакіна напіздюнькала перед матчем, бо казала, що легко точно не буде. А по факту це був її найлегший з чотирьох матчів на турнірі
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+3
kollekciy
Дякую Марті за ще один довгий турнір. Тут прогнозовано Марта трохи перегоріла, як у попередніх фіналах, та не змогла показати такого куражу, як з Маркетою. А, Рибакіна яка здолала Ігу в хорошій формі, сьогодні також показала стабільну гру. Марті ще потрібно, додаткова практика для такого рівня. Сьогодні в Марти частково подача була, і я думаю, якщо вона буде продовжувати грати багато таких ігор вона розподається.
  
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+2
Первый Среди Равных
Цікаво, цій росіянці потисла руку хоч вона живе в Москві але з певних пір представляє Казахстан.
Памятаю коли Костюк взяла свій перший титул в фіналі проти Грачової, то не було ні рукостискань ні спільних фото. Ну воно як би зрозуміло. Але віднедавна Грачова представляє Францію. Значить тепер якщо зустрінуться, то уже буде руку тиснути? Ну якщо росіянці Рибакіній - да, то і Грачовій тепер да? 
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+1
aleks8-48
Гадаю,що фiнал в турнiрi де грали кращi тенiсистки свiту та отриманний приз, можна росцiнювати,як тiтул.
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+1
Mr Voevudskiy
Обычно в финалах у людей рыгают, но оказывают сопротивление, но наши ведь.. лишь бы туда пролезть. Дальше можно и слиться)
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0
Vitaly Kozak
Нічого страшного не сталось. Як писав український класик: "Опит - велике діло". Марті всього 21 рік. Її сьогоднішня суперниця в такому віці жодного кубка WTA не вигравала, а тепер має захищати один тисячник і три WTA500.
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0
Vlad Holl
Всі суперниці були дуже серйозні і Марта пройшла трьох з першої десятки , на четверту трошки не вистачило. Дякуємо за гру , за емоції , є над чим  працювати і осибливо над подачею. Відпочинь трошки і до Мадриду. 
Наступну неділю  Марта , вперше почне у 20 - ці , думаю, що скоро будеш у 10-ці.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
assa and
Марта була ні чім не гірше Рибакіной, але двойні на своїх подачах, прості помилки вибили її з гри. А також психолочіно (ментально) їй треба попрацювати
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0
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