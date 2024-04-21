Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
После трех фантастических побед Марта не сумела продолжить свою сказку на соревнованиях в Германии
Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) не смогла выиграть турнир WTA 500 в Штутгарте (Германия).
В матче за титул украинка уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA).
Штутгарт. Финал
Марта Костюк (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 2:6, 2:6
Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла один поединок. В текущем сезоне Марта сыграла уже во втором финале категории WTA 500, но оба раза уступила. Первый матч за титул в 2024-м был в Сан-Диего, там украинка проиграла британке Кэти Бултер (7:5, 2:6, 2:6).
На пути в финал в Штутгарте украинка выиграла у трех соперниц из топ-10: Чжэн Циньвень (№7 WTA), Коко Гофф (№3 WTA) и Маркеты Вондроушовой (№8 WTA).
С понедельника Костюк станет 21-й ракеткой мира, обновив личное достижение. В Чемпионской гонке украинка поднимется с 12-й на 7-ю строчку.
Для Рыбакиной это был пятый финал в сезоне и третий титул, ранее она брала титулы в Брисбене и в Абу-Даби. В полуфинале в Штутгарте Елена остановила на тот момент действующую двукратную чемпионку Игу Свёнтек.
Third title of the season 🏆🏆🏆— wta (@WTA) April 21, 2024
Elena Rybakina's incredible 2024 season continues and is the new champion in Stuttgart! #PorscheTennis pic.twitter.com/TnDnSjKUT9
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Но Девин все равно остался чемпионом
Ангелина дошла до полуфинала в Руане, где проиграла Магде Линетт
Над чим у першу чергу працювати, відомо. Подача та гра на важливих м'ячах. Перше - техніка, друге - психологія. Але вектор руху однозначно вірний. Далі буде. Все ще попереду.
Звісно, суперниця теж долучилась до підсумкового результату, Рибакіна вийшла на гру максимально налаштованою, з налагодженою першою подачею і хорошим планом на гру. Але були моменти, коли Марта могла і навіть зобов`язана була перехоплювати ініціативу, але фізичний стан розкритися на повну їй не дозволив. Хоча навіть так Марта боролася до останнього.
Ну що ж, все одно це був шалений тиждень. З трішки змазаним завершенням, але не страшно - значить ніякого спочивання на лаврах в майбутньому, і спортивна злість цієї дівчинки на найближчих турнірах нам гарантована)) Дякую за чудовий тиждень, Марта!
концентруватись в найвідповідальніші моменти то зможе завойовувати титули. Вона вже наступає топам на п'яти навіть не маючи подачі. Я вірю в нашу Міс Супер Шоу теніс.
А щодо першої ракетки, то розгляд заявок та винесення рішення відкладається на невизначений термін.
Памятаю коли Костюк взяла свій перший титул в фіналі проти Грачової, то не було ні рукостискань ні спільних фото. Ну воно як би зрозуміло. Але віднедавна Грачова представляє Францію. Значить тепер якщо зустрінуться, то уже буде руку тиснути? Ну якщо росіянці Рибакіній - да, то і Грачовій тепер да?
Наступну неділю Марта , вперше почне у 20 - ці , думаю, що скоро будеш у 10-ці.