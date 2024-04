Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) не смогла выиграть турнир WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче за титул украинка уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA).

Штутгарт. Финал

Марта Костюк (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 2:6, 2:6

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла один поединок. В текущем сезоне Марта сыграла уже во втором финале категории WTA 500, но оба раза уступила. Первый матч за титул в 2024-м был в Сан-Диего, там украинка проиграла британке Кэти Бултер (7:5, 2:6, 2:6).

На пути в финал в Штутгарте украинка выиграла у трех соперниц из топ-10: Чжэн Циньвень (№7 WTA), Коко Гофф (№3 WTA) и Маркеты Вондроушовой (№8 WTA).

С понедельника Костюк станет 21-й ракеткой мира, обновив личное достижение. В Чемпионской гонке украинка поднимется с 12-й на 7-ю строчку.

Для Рыбакиной это был пятый финал в сезоне и третий титул, ранее она брала титулы в Брисбене и в Абу-Даби. В полуфинале в Штутгарте Елена остановила на тот момент действующую двукратную чемпионку Игу Свёнтек.

