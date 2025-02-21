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  4. Соболева впервые в 2025 сыграла за пределами Австралии. Результаты украинки
ITF
21 февраля 2025, 06:26 |
97
0

Соболева впервые в 2025 сыграла за пределами Австралии. Результаты украинки

Анастасия выступила на 75-тысячнике в Праге, прошла отбор и уступила в 1/8 финала

21 февраля 2025, 06:26 |
97
0
Соболева впервые в 2025 сыграла за пределами Австралии. Результаты украинки
Instagram. Анастасия Соболева

20-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 226) на этой неделе сыграла на хардовом турнире ITF W75 в Праге.

В столице Чехии украинка стартовала из квалификации. В единственном матче отбора она одолела Нику Радишич (Словения, WTA 532).

В 1-м раунде основной сетки Анастасия также одержала победу. Соболева оказалась сильнее Барборы Палицовой (Чехия, WTA 188).

Выйти в четвертьфинал не удалось. Во 2-м круге украинка в трех партиях уступила 129-й ракетке мира Элле Зайдель из Германии, против которой изначально считалась андердогом у букмекеров за цифры 4.47.

Соболева впервые в 2025 году выступила за пределами Австралии, в частности прервав лузстрик из четырех матчей.

Анастасия в Праге также сыграла в парном разряде. В 1/8 финала она вместе со своей напарницей Дестани Аявой (Австрали) в двух сетах уступила тандему Нома Акуге Ноха (Германия) / Анита Вагнер (Босния и Герцеговина) со счетом 4:6, 3:6.

Результаты Соболевой в одиночном разряде на турнире ITF W75 в Праге:

  • 1-й раунд квалификации: Анастасия Соболева [3] – Нико Радишич [16] – 6:3, 6:4
  • 1/16 финала: Анастасия Соболева [Q] – Барбора Палицова – 6:1, 6:7 (5:7), 6:3
  • 1/8 финала: Анастасия Соболева [Q] – Элла Зайдель [2] – 3:6, 7:5, 3:6
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Барбора Палицова ITF Прага Элла Зайдель Нома Акуге Ноха Дестани Аява Анастасия Соболева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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