Соболева впервые в 2025 сыграла за пределами Австралии. Результаты украинки

20-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 226) на этой неделе сыграла на хардовом турнире ITF W75 в Праге.

В столице Чехии украинка стартовала из квалификации. В единственном матче отбора она одолела Нику Радишич (Словения, WTA 532).

В 1-м раунде основной сетки Анастасия также одержала победу. Соболева оказалась сильнее Барборы Палицовой (Чехия, WTA 188).

Выйти в четвертьфинал не удалось. Во 2-м круге украинка в трех партиях уступила 129-й ракетке мира Элле Зайдель из Германии, против которой изначально считалась андердогом у букмекеров за цифры 4.47.

Соболева впервые в 2025 году выступила за пределами Австралии, в частности прервав лузстрик из четырех матчей.

Анастасия в Праге также сыграла в парном разряде. В 1/8 финала она вместе со своей напарницей Дестани Аявой (Австрали) в двух сетах уступила тандему Нома Акуге Ноха (Германия) / Анита Вагнер (Босния и Герцеговина) со счетом 4:6, 3:6.

Результаты Соболевой в одиночном разряде на турнире ITF W75 в Праге: