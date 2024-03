Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) не сумела завоевать трофей на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).

В финале соревнований украинка в трех сетах уступила Кэти Бултер (Великобритания, WTA 49) за 2 часа и 13 минут.

WTA 500 Сан-Диего. Хард. Финал

Марта Костюк (Украина) [6] – Кэти Бултер (Великобритания) – 7:5, 2:6, 2:6

Это была первая встреча девушек.

Марта во второй раз в карьере сыграла в финале турнира на уровне WTA и боролась за второй трофей. В прошлом году она выиграла соревнования в Остине.

Бултер выиграла второй титул в карьере и первый серии WTA 500. В 2023 году Кэти стала чемпионкой в Ноттингеме.

Костюк на пути в финал обыграла Энн Ли, Тайлу Престон, Анастасию Павлюченвову и Джессику Пегулу. Бултер до матча за трофей переиграла Лесю Цуренко, Беатрис Хаддад Майю, Донну Векич и Эмму Наварро.

На финальной встрече в Сан-Диего присутствовал парень Бултер Алекс де Минаур. Австралиец 3 марта выиграл титул в Акапулько.

