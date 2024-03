В ночь на 4 марта проходит финальный матч хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).

Украинская теннисистка Марта Костюк играет против британки Кэти Бултер.

На трибунах присутствует австралийский теннисист и триумфатор соревнований ATP 500 в Акапулько Алекс де Минаур. Он является парнем Кэти и находится в ее боксе.

Алекс отказался от титульного праздника в Акапулько ради финала Кэти:

«Я не могу прийти на вечеринку сегодня вечером, потому что мне нужно успеть на рейс в 6 утра, так как я хочу посмотреть, как Кэти сыграет финал в Сан-Диего», – заявил де Минаур после победы в Мексике 3 марта.

ВИДЕО. Де Минаур отказался от вечеринки и приехал болеть против Костюк

Boulter's Box 💜



From Acapulco to San Diego to cheer on @katiecboulter!