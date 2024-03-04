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  4. ВИДЕО. Де Минаур отказался от вечеринки и приехал болеть против Костюк
WTA
04 марта 2024, 04:20 |
370
0

ВИДЕО. Де Минаур отказался от вечеринки и приехал болеть против Костюк

Алекс поддерживает Кэти Бултер в финале турнира WTA 500 в Сан-Диего

04 марта 2024, 04:20 |
370
0
ВИДЕО. Де Минаур отказался от вечеринки и приехал болеть против Костюк
Screenshot. Алекс де Минаур (справа)

В ночь на 4 марта проходит финальный матч хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).

Украинская теннисистка Марта Костюк играет против британки Кэти Бултер.

На трибунах присутствует австралийский теннисист и триумфатор соревнований ATP 500 в Акапулько Алекс де Минаур. Он является парнем Кэти и находится в ее боксе.

Алекс отказался от титульного праздника в Акапулько ради финала Кэти:

«Я не могу прийти на вечеринку сегодня вечером, потому что мне нужно успеть на рейс в 6 утра, так как я хочу посмотреть, как Кэти сыграет финал в Сан-Диего», – заявил де Минаур после победы в Мексике 3 марта.

ВИДЕО. Де Минаур отказался от вечеринки и приехал болеть против Костюк

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видео Алекс де Минаур Марта Костюк Кэти Бултер WTA Сан-Диего ATP Акапулько
Источник Sport.ua
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