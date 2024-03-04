ВИДЕО. Де Минаур отказался от вечеринки и приехал болеть против Костюк
Алекс поддерживает Кэти Бултер в финале турнира WTA 500 в Сан-Диего
В ночь на 4 марта проходит финальный матч хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).
Украинская теннисистка Марта Костюк играет против британки Кэти Бултер.
На трибунах присутствует австралийский теннисист и триумфатор соревнований ATP 500 в Акапулько Алекс де Минаур. Он является парнем Кэти и находится в ее боксе.
Алекс отказался от титульного праздника в Акапулько ради финала Кэти:
«Я не могу прийти на вечеринку сегодня вечером, потому что мне нужно успеть на рейс в 6 утра, так как я хочу посмотреть, как Кэти сыграет финал в Сан-Диего», – заявил де Минаур после победы в Мексике 3 марта.
ВИДЕО. Де Минаур отказался от вечеринки и приехал болеть против Костюк
Boulter's Box 💜— wta (@WTA) March 4, 2024
From Acapulco to San Diego to cheer on @katiecboulter!@alexdeminaur | #SanDiegoOpen pic.twitter.com/gf4pczaPwr
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