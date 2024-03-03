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ATP
03 марта 2024, 11:20 |
128
0

Де Минаур защитил титул в Акапулько

Австралиец выиграл второй титул серии ATP World Tour 500

03 марта 2024, 11:20 |
128
0
Де Минаур защитил титул в Акапулько
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд и Алекс де Минаур

Состоялся финальный поединок на хардовом турнире ATP 500 в Акапулько.

В матче за титул третий сеяный австралиец Алекс де Минаур (№9 ATP) в двух партиях переиграл шестого номера посева Каспера Рууда (№11 ATP).

Акапулько. Финал
Алекс де Минаур (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:4

Австралиец защитил прошлогодний титул и благодаря этому останется в первой десятке мирового рейтинга.

Рууд проиграл четвертый финал подряд. В этом году на его счету также матч за титул в Лос-Кабосе.

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Алекс де Минаур Каспер Рууд ATP Акапулько
Источник Sport.ua
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