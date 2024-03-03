ATP03 марта 2024, 11:20 |
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Де Минаур защитил титул в Акапулько
Австралиец выиграл второй титул серии ATP World Tour 500
03 марта 2024, 11:20 |
128
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Состоялся финальный поединок на хардовом турнире ATP 500 в Акапулько.
В матче за титул третий сеяный австралиец Алекс де Минаур (№9 ATP) в двух партиях переиграл шестого номера посева Каспера Рууда (№11 ATP).
Акапулько. Финал
Алекс де Минаур (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:4
Австралиец защитил прошлогодний титул и благодаря этому останется в первой десятке мирового рейтинга.
Рууд проиграл четвертый финал подряд. В этом году на его счету также матч за титул в Лос-Кабосе.
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